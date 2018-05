Desplazan a un fiscal designado por Gils Carbó que investigaba a Macri

Fuente: Archivo

Paz Rodríguez Niell 6 de abril de 2018

El procurador general interino, Eduardo Casal, anuló hoy el traslado por el que el fiscal Juan Pedro Zoni estaba asignado, en forma definitiva, a una de las doce fiscalías federales de Comodoro Py, donde se investigan las causas más sensibles para el poder político.

El traslado había sido dispuesto el 27 de agosto de 2015 por la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó. Esa decisión de Gils Carbó, según Casal, está "viciada de nulidad absoluta" porque Zoni no podía ser trasladado dado que la fiscalía para la que él había concursado -la federal 2 de Santiago del Estero- nunca fue habilitada.

Como titular de la fiscalía federal 8 de la Capital Federal, Zoni imputó al presidente Mauricio Macri en una causa donde se investiga un supuesto beneficio multimillonario a la empresa Correo Argentino. También tenía a su cargo la causa por lavado de dinero contra el entorno del fiscal fallecido Alberto Nisman y el caso por tráfico de efedrina contra Ibar Pérez Corradi y funcionarios del kirchnerismo. Como un desprendimiento de esa causa, se abrió un expediente contra Aníbal Fernández por presunto enriquecimiento ilícito que también está en esa fiscalía. Zoni fue además fiscal en una causa contra su colega Carlos Gonella y dijo que no había elementos para sostener que había intentado proteger a Lázaro Báez. Pidió sobreseerlo en un dictamen que la Cámara Federal consideró nulo.

En su resolución, Casal afirmó que "si bien el procurador tiene competencia para realizar traslados", el fiscal que cambiará de jurisdicción, además de prestar su consentimiento, "debe estar cumpliendo funciones en un cargo para que pueda ser trasladado". Según Casal, el de Zoni no fue "un auténtico traslado", sino que "implicó una verdadera designación directa" y de aceptarse esta metodología "quedaría desvirtuada la finalidad de los procesos de selección", que son por concurso.

Zoni no es el único fiscal trasladado. Otro que juró para un cargo, pero ocupa otro es Ignacio Mahiques, hermano del representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura e hijo de Carlos Mahiques, camarista que fue trasladado por Mauricio Macri de la Casación ordinaria a la federal. Fuentes cercanas a Casal dijeron que la situación de Ignacio Mahiques es diferente porque su traslado de la fiscalía de Victoria, Entre Ríos, para la que concursó, a la de Capital Federal, no fue definitiva sino transitoria. Ignacio Mahiques tiene hoy a su cargo una fiscalía de instrucción porteña, pero además colabora con el fiscal federal Gerardo Pollicita en el fuero federal, donde juntos pidieron la indagatoria de la ex presidenta Cristina Kirchner.

En línea con este argumento de que los traslados transitorios sí son válidos, Casal dispuso hoy que Zoni pase a ocupar a partir de ahora una de las fiscalías vacantes en el fuero penal ordinario de la Capital. El fundamento para no dejarlo como transitorio en Comodoro Py fue que en el fuero ordinario las vacantes por cubrir son "numerosas". La semana próxima se conocerá quién va a ocupar la vacante que deja Zoni en la fiscalía federal.