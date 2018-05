Semana de la Coctelería: 55 bares y más de 300 cócteles

El San Genaro se puede probar en el bar Nápoles Crédito: Gentileza

Facundo Cohen SEGUIR 7 de abril de 2018

Hoy comienza la Semana de la Coctelería 2018, la cuarta edición de la gran fiesta de los bares y las barras en Buenos Aires. A lo largo de toda esta semana, y hasta el 14 de abril, más de 55 bares de la ciudad porteña estarán ofreciendo tragos especiales a valores promocionales, recorriendo distintos barrios, estilos y propuestas. "La coctelería sigue creciendo, pero todavía para muchos sigue siendo algo lejano, difícil de acceder. El objetivo de la Semana de la Coctelería es acortar esa distancia, demostrar que todos podemos disfrutar de un cóctel, bien servido y elaborado con bebidas de calidad, todo de un modo relajado y casual", explica Martín Auzmendi, quien junto a Rodolfo Reich y Agustín Camps es organizador de esta semana.

Un recorrido por www.bacoctel.com.ar deja en claro que hay propuestas para todos los gustos. Participan bares de los grandes polos gastronómicos porteños (Palermo, Recoleta, Puerto Madero) pero también de Belgrano, Caballito o Villa Crespo, entre otros barrios. Se suman hoteles de lujo como Alvear Palace, Palacio Duhau, Faena y Hotel Madero y lugares festivos y populares, como Wherever, Soria o Congo. Dicen presente las últimas aperturas, desde Vico y Santos Vega a Jagüel o Viuda Negra, así como grandes clásicos como Doppelgänger, 878 y el recién mudado Chabrés Bar. Apenas unos pocos nombres de un largo listado que incluye a Presidente, Uptown, Verne Club, Parque, Boticario, Anasagasti, Rey de Copas y muchos otros. "Podés empezar temprano, comiendo y bebiendo delicioso en Faraday, 416 Snack Bar, BASA, Casa Cavia o 430, y luego terminar la noche con un cóctel increíble en The Harrison o en Pony Line. Este año participan lugares de Caballito, como Eddie Bistró, y también Luzmala, de Núñez. En toda esta diversidad hay cócteles que arrancan en los $90, menos que una pinta de cerveza", dice Rodolfo Reich.

Con más de 300 cócteles elaborados para esta semana, es posible reconocer en las recetas distintas tendencias y modos de pensar las bebidas, según la interpretación de cada bartender. La coctelería clásica sigue marcando el camino, con abundancia de Negronis y Old Fashioned (como Negroni N°7 de Chaco Bar, con Campari, gin y reducción de Malbec), pero este año también varios bares recuperaron los frappés (cócteles elaborados con licuadora), algo que era tabú hace no mucho tiempo. Un ejemplo: el Holidays in the Sun que hará el flamante Kinky, con pisco Mistral, limón y licor de saúco. A ingredientes ya ineludibles como el maracuyá y el ananá se suman otros más exóticos, como la sal, las horchatas, el zapallo y las especias (el Sundance del Bar Festival lleva Johnnie Walker Black y zapallo kabutia). Se ven muchos tragos generosos y ligeros, servidos en copón, así como otros fuertes y concentrados, para beber lentamente. Incluso la cerveza surge en varias recetas, como en el Punt e Beer N°3 que sirven en Brukbar, donde una cream ale artesanal se combina con Punt e Mes, jugo de lima y almíbar de canela, compitiendo con Gin&Tonics como el que creó Pablo Piñata para Aldo's, con Bombay Sapphire e infusión de rica-rica.

"La Semana de la Coctelería es más que un gran happy hour de siete días, por eso sumamos una parte educativa y lúdica, con una agenda de eventos donde inscribirse. Hay recorridos guiados, clases de coctelería, degustaciones, pop ups, catas comparativas y mucho más", dice Rodolfo. La apertura oficial es el domingo 8 en Uptwon, en una noche junto a Asistencia Bartender (un colectivo de bartenders que organizan fechas especiales con fines solidarios), donde toda la recaudación de la barra será destinada para apoyar las actividades de Fundación Huésped; mientras que el cierre será el 14 de abril, en 878, con música en vivo y grandes invitados, organizado por Jägermeister. En el medio, hay catas de Jameson y Chivas, un recorrido de lujo por bares de la mano de Johnnie Walker, clases de coctelería junto a licores Golden Age o una fiesta más que original que hará el bitter Cynar en nada menos que un supermercado chino. A esto se agrega la visita de Rhys Wilson, bartender del genial bar Happiness Forgets de Londres, que hará un pop up en Suspiria Resplendoris junto al gin Beefeater; y se suman pop ups gastronómicos, como el de Tierra de Nadie, la mítica hamburguesería que recibirá a Felicitas Pizarro como cocinera invitada y a Fede Cuco como bartender, en una noche que promete ser única.