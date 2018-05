Top 5 de los inspiradores de la semana

7 de abril de 2018

1.- Alex de la Iglesia, cineasta: Presentó en Buenos Aires su corto Un día en la vida, y tras su proyección ante 250 invitados sumergió en una pecera la notebook en la que descansaba la única copia del film

2.- Juan Martín Hernández, rugbier: A los 35 años, el extraordinario back de Los Pumas apodado "El Mago" anunció su retiro del rugby debido a una lesión en su rodilla derecha. Su último partido fue el 17 de marzo

3.- Cecil Taylor, pianistaPionero del free jazz: Taylor falleció a los 89 años en Nueva York. Grabó 17 discos, entre los que se destacan Nefertiti, The Beautiful One Has Come (1962), Conquistador! (1966) y Unit Structures (1966)

4.- Juan Forn, escritor: Estuvo a cargo del discurso inaugural del Filba Nacional La Cumbre 2018, que hasta mañana reúne en esa ciudad a más de 40 escritores y artistas

5.- Vicentico, cantante: Estará al frente de Los Fabulosos Cadillacs que hoy, en el Luna Park, realizarán el "último acto" de la gira de su disco La salvación de Solo y Juan