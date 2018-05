El Nacional de Clubes de Rugby, con múltiples atracciones y posibilidades de clasificación

Hindú se mide ante Duendes, en uno de los partidos más atractivos de la fecha Fuente: Archivo

Alejo Miranda SEGUIR 7 de abril de 2018

Excepto en la Zona 4, donde Newman y Pucará ya se aseguraron su lugar en los cuartos de final, todo está por definirse en el Nacional de Clubes . La quinta fecha, penúltima de la etapa de grupos, promete emoción y, seguramente, varios equipos más que se sumen a San Luis y los mencionados entre los ocho mejores.

El duelo en Rosario entre Duendes e Hindú (15.40) promete ser el más atractivo de la fecha, que se jugará en forma íntegra hoy. El tricampeón, segundo en la zona (10 puntos), viaja al barrio Las Delicias necesitado de un triunfo ante el puntero (12), ya que una caída lo mandaría al tercer puesto con la posibilidad de no depender de sí mismo en la última fecha. Por la misma zona, CUBA (7) viaja a Tucumán para visitar al Lawn Tennis (8), un duelo en el que el perdedor quedará virtualmente eliminado (15.30). Es la zona más pareja.

Buscando seguir los pasos de San Luis está Belgrano (11), que visita a Natación y Gimnasia (6) en procura de un éxito que le asegure el pase a cuartos. El marista (16) recibe a las 15 a Tala (5), que se juega una última ficha.

En la zona 3, los equipos de Buenos Aires corren con ventaja y una victoria hoy les garantiza el boleto a la siguiente instancia, pero tienen dos compromisos exigentes en el interior, a las 15.30. Alumni (14) enfrenta al Jockey (5) en Rosario y el SIC (13) juega ante Tucumán Rugby (5).

Por último, a la misma hora Newman (14) y Pucará (19) se enfrentan en procura de la mejor ubicación y Los Tarcos recibe a La Tablada, clave por la permanencia.

La URBA en acción

El rugby de la URBA dará inicio esta tarde con la disputa de la 1ª fecha de los Grupos 1 (A, B y C) 2. Del 1A, se destacan los duelos de La Plata vs. Liceo Naval y Atlético del Rosario vs. Los Tilos, cuatro candidatos a ascender al Top 12. Además, San Carlos vs. Curupaytí, Olivos vs. San Albano (en Burzaco), U. de La Plata vs. Pueyrredón, Buenos Aires CRC vs. Banco Nación y Mariano Moreno vs. Deportiva Francesa, todos a las 15.30.