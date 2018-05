Diego Schwartzman, luego del triunfo y los siete match points: "Era para ganarlo antes"

El Peque se nutrió del aliento del público en el Aldo Cantoni Fuente: AP

SAN JUAN.- Después de siete match points, Diego Schwartzman derrotó a Christian Garín y empató la serie de Copa Davis con Chile 1-1 en el estadio Aldo Cantoni de la ciudad de San Juan. "Era para ganarlo antes. Por suerte me mantuve en el partido. Eso es lo más importante. Jugar con toda la gente así es increíble, muchas gracias", expresó el Peque luego del partido.

"Garín es un gran jugador, tiene 21 años, es muy joven, tiene una carrera increíble en juniors, sabia que iba a ser difícil. La serie está 1 a 1 y hay que ganar mañana (por el sábado)", agregó el N°15 del mundo.

En cuanto a partido de single del sábado, dijo: "No estoy cansado. Estamos acostumbrados a correr. Dos horas y cuarenta no son nada. Vamos a seguir corriendo".

En conferencia de prensa, Schwartzman se quejó del público chileno que lo hostigó durante su partido ante Garín, al punto que debió intervenir el árbitro para calmarlos.

La situación cobró su momento más tenso cuando un grupo de chilenos ubicados en la platea norte explotaba globos cada vez que Schwartzman se disponía a sacar, eso generó las quejas del capitán Daniel Orsanic y hasta la intervención del árbitro para llamarles la atención.

La situación se calmó cuando los hinchas trasandinos arrojaron los globos blancos, rojos y azules a los argentinos, lo que generó aplausos de los cuatro costados y se puso fin al conflicto.

"Se generó un clima que no estuvo bueno. Me molestaron con eso de los globos y me faltaron el respeto cuando había uno que me insultaba permanentemente, creo que el árbitro debió haberlo advertido o sacarlo del estadio", comentó por último Schwartzman.

El ganador de esta serie avanzará a los partidos de repechaje para el ingreso al Grupo Mundial 2018, que se disputarán en septiembre próximo.