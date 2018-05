Citan a declarar a los expertos que elaboraron el documento del ARA San Juan

Fuente: Archivo

Adolfo Trama, Alejandro Kenny y Jorge Bergallo deberán explicar el informe ante la jueza de Caleta Olivia, que había alertado sobre la falta de información

Mariela Arias SEGUIR 7 de abril de 2018

RÍO GALLEGOS.- Los tres expertos de la comisión investigadora que creó el Ministerio de Defensa fueron citados a prestar declaración testimonial por la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, quien investiga la desaparición del ARA San Juan. La decisión de la jueza se conoció después de que LA NACION publicara el borrador del informe final, que será entregado a fin de mes a Oscar Aguad.

En las primeras conclusiones, los expertos confirman que los momentos finales del ARA San Juan no fueron segundos, ni minutos, sino horas en las que una serie de hechos, algunos simultáneos y otros concatenados, llevaron a la implosión.

Fuentes judiciales confirmaron a LA NACION que ya se confeccionaron las citaciones para los tres miembros de la comisión: los contraalmirantes Adolfo Trama y Alejandro Kenny y el capitán de navío Jorge Bergallo, quien además es el padre de Jorge Ignacio Bergallo, uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan.

La decisión de Yañez de citarlos a testimonial no sorprende. La jueza que investiga la causa desde que desapareció la nave, ya había instruido al Ministerio de Defensa que le informe sobre la comisión investigadora constituida por expertos como parte de los oficios que instruye a diario a diferentes organismos para solicitar nueva información.

Para arribar a las primeras conclusiones, los integrantes del equipo analizaron casos anteriores y bibliografía internacional. Además, se reunieron con otros expertos internacionales, con personas que llevaron adelante la reparación de media vida del submarino y mantuvieron contactos con la Organización del Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares (Ctbto, por sus siglas en inglés), que detectó la "anomalía hidroacústica" el 15 de noviembre pasado.

Yañez describe su investigación como el armado de un gran rompecabezas. Su objetivo es recabar la mayor información posible, por eso los llamará a testimonial a los expertos. Hace unos días, dijo en una entrevista con LA NACION: "No me atan ni la conclusión de la Armada ni el informe final de la comisión de expertos creada por el ministro de Defensa. Mi conclusión tiene que ser categórica y creíble".

Hace casi un mes, Yañez tuvo una videoconferencia con familiares de la tripulación. Les dijo: "Yo no respondo ni a la Armada ni al Presidente". La magistrada percibió que los familiares se sienten enojados por no recibir respuestas. "Quería que me conozcan a mí y a mi equipo y sepan que la causa no se durmió", justificó el intercambio.

Según el borrador del documento elaborado por los expertos, lo que se estima que ocurrió, y que solo podría ser confirmado en caso de encontrar el submarino y sacarlo a superficie, comenzó con un incendio en el tanque de baterías ubicado en la proa. El incidente habría sido provocado por la entrada de agua a través del snorkel.

El incendio obligó a que el ARA San Juan saliera a superficie. Según el reporte, cuando se pudo controlar la situación, se decidió ir a inmersión con intención de navegar hacia Mar del Plata y seguir trabajando en las reparaciones.

A partir de allí, en algún momento se habría reavivado el incendio o desatado uno nuevo. Otra vez a oscuras y ahora con la tripulación cansada, una nueva explosión podría haber generado descontrol. Ante esa situación, se perdió o se vio afectado el "sistema de gobierno" de la embarcación, que se habría ido hasta el fondo. Cabe destacar que, a la hora de salir a superficie, no se tiene en cuenta la profundidad del mar en ese sector porque no se imaginaba que pudiera ocurrir una falla que dejara al submarino sin control.

Para los expertos, la explosión que se detectó en realidad fue una implosión y el abollamiento del casco por la presión del agua. Eso es lo que se pudo chequear a través del Ctbto.

A partir de las testimoniales, el informe elaborado por los expertos pasará a formar parte de la causa.