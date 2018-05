Súper Rugby. El gran desafío de Jaguares en su mejor momento: choca con el campeón Crusaders

El capitán de Jaguares, Pablo Matera, uno de los mejores jugadores del momento; detrás, Martín Landajo Crédito: VillarPress

Alejo Miranda SEGUIR 7 de abril de 2018

Nada mejor que el partido ante el campeón sea después de vencer al subcampeón. Nada peor que enfrentar al campeón antes de emprender la gira más demandante de la temporada. Los Jaguares se enfrentan este sábado a Crusaders en el partido más atractivo de la temporada del Súper Rugby en Buenos Aires. El equipo neozelandés de la región de Canterbury no solo es el campeón defensor, sino también el más exitoso en los 22 años de la competencia.

A los Jaguares, semejante compromiso les cae en el mejor momento. Vienen de derrotar a Lions, el vencido por Crusaders en la final de 2017, en una de las mejores actuaciones en su historia, y de descansar el fin de semana pasado al tener fecha libre.

La misión que tendrá el equipo de Mario Ledesma este sábado, desde las 18.40 en Vélez, será consolidar, de una vez, el crecimiento que evidenció en dos de los últimos tres partidos y no volver a caer en un bache, como ocurrió en la derrota ante Reds. Más allá del resultado, un buen rendimiento será vital para llegar con confianza a la gira de mitad de temporada, donde los Jaguares tienen registro de 0-7. Serán cuatro semanas extenuantes, con dos partidos en Australia y dos en Nueva Zelanda.

"Es un lindo momento, están pasando cosas buenas en todo el equipo. Todos estamos disfrutando mucho", dijo Nicolás Fernández Miranda, uno de los entrenadores asistentes, en conferencia de prensa. "Desde el juego el objetivo es seguir creciendo entrenamiento a entrenamiento y partido a partido".

La irregularidad ha sido el común denominador esta temporada para los Jaguares, que suman cuatro derrotas en seis partidos. Sin embargo, en los momentos en que consiguieron plasmar en la cancha el plan de juego propuesto demostraron ser capaces de dominar a cualquiera.

El único aspecto del juego que todavía está en deuda es en las formaciones fijas. Nada menos que una de las virtudes de Crusaders, especialmente en el scrum.

Crusaders, que ostenta ocho títulos en su historia, tiene algunas bajas en lo que va de la temporada, como el capitán de los All Blacks Kieran Read, el apertura Richie Mo'unga, el pilar Owen Franks y el fullback Israel Dagg. Así y todo, la presencia de los internacionales Sam Whitelock, Ryan Crotty, Luke Romano y Matt Todd garantizan un plus de calidad. En el banco, un viejo conocido de los argentinos: el ex tercera línea Scott Robertson, autor del try que le birló la victoria a los Pumas con el tiempo cumplido en River, en 2001. En su primer año como entrenador, cortó una inédita sequía de diez años sin títulos para los de Christchurch.

A favor de los visitantes, los Jaguares nunca vencieron a una franquicia neozelandesa en seis enfrentamientos. El único duelo ante Crusaders, como visitantes en 2016, fue triunfo para los kiwis por 32-15.

"Oportunidades va a haber", aseguró Fernández Miranda. "Va a depender mucho de que tengamos una buena obtención y la calidad que mostremos en la ejecución de las jugadas. No descubrimos nada si decimos que es un equipo muy bueno, casi perfecto en ataque y defensa".

Otro motivo en que se apoyan los Jaguares para estar confiados es que el equipo está casi completo. Jerónimo de la Fuente, uno de los mejores de 2017, tendrá su primer partido como titular recuperado de una lesión. Será el único cambio en el XV inicial respecto del equipo que derrotó a Lions. Además, Tomás Lezana reaparece desde el banco luego de perderse los últimos tres partidos.

El pronóstico augura que no lloverá a la hora del partido, pero con el agua caída durante todo el viernes será difícil que la pelota esté seca y obligará a ambos a cambiar la estrategia. La adaptación será clave.

Tras vencer al subcampeón, llega el campeón. Los Jaguares los esperan en su mejor momento. La expectativa es que el público responda acorde con esta circunstancia: será importante para el ánimo de los argentinos en momentos de apremio. Un gran desafío, una oportunidad incomparable.