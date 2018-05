De los lectores: cartas & mails

7 de abril de 2018

Legisladores

La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. En consecuencia, los legisladores, los funcionarios y los jueces no deberían cobrar más que un salario medio, tendrían que pagar todos los impuestos, entre ellos Ganancias -como cualquiera- y por supuesto no tener sobresueldos vía pasajes, pensiones graciables o asesores por doquier.

Conrado Etchebarne Bullrich

El fallo en Brasil

Esta semana posiblemente marque un antes y un después en el destino histórico de los gobiernos populistas y/o corruptos que gobernaron América Latina desde hace tiempo. El Supremo Tribunal Federal de Brasil le asestó el más duro e impensado (hasta hace poco) golpe a la candidatura y libertad de Lula. Y todo ello, de cara a la sociedad, al transmitirse la crucial definición por televisión a todo el país. A todo esto, ¿qué harán aquellos senadores que dieron forma de ley, votaron y festejaron como un gol el memorándum de entendimiento con Irán (que fue declarado inconstitucional) cuando tengan que votar sobre el desafuero de Cristina Kirchner, que fue quien dio la orden terminante de votarlo sin debate? (hay varios que como diputados convirtieron en ley lo que había llegado del Senado y hoy son senadores). Sería bueno que se dieran un "baño de libertad" y repasando lo sucedido en Brasil reflexionaran sobre la actitud que les cupo a cada uno en esos días, cuando para no traicionar el espíritu de cuerpo en el FPV les estaba prohibido disentir (como se atrevió hacer un solitario Jorge Yoma, que tras pedir en el recinto que le explicaran "en qué consistía ese acuerdo" votó a conciencia por el no y lo pagó con la expulsión del bloque y el ostracismo).

Lo ocurrido en el vecino país anticipa "vientos de cambio" en nuestro continente. Será oportuno que nuestros representantes tomen registro de ello y recuerden que un 22-11-15 la ciudadanía dijo "basta" y qué es lo que no toleraría más.

Juan José de Guzmán

Asalto a un Nobel

El vergonzoso asalto a cargo de motochorros al profesor Michael Rosbash, último premio Nobel de Medicina, en nuestra Ciudad Universitaria, desnuda algo más que la omnipresente inseguridad. Es inexplicable que los organizadores del evento (que le otorgaron a Rosbash el grado de doctor Honoris Causa), considerando la importancia del invitado y que, como afirman quienes desarrollan actividades habituales en la CU, "conviven diariamente con robos, hurtos y otras situaciones de violencia", no hayan previsto una custodia policial o privada. ¿Y si en lugar de un robo sin consecuencias físicas para la víctima teníamos otro apuñalado como el del caso Chocobar en La Boca? ¿Tantas neuronas dedicadas a la ciencia y ninguna para pensar en la realidad de la inseguridad reinante y prevenir una potencial situación de violencia? Increíble, tanto como que nadie advirtió que eran seguidos.

José Luis Danelon

DNI 6.059.207

Lodazal en la TV

Resulta lamentable constatar cómo la televisión argentina va camino, inexorablemente, al lodazal de la manipulación, el insulto, la banalidad y la más abyecta chabacanería. Que una señora que se ha hecho famosa por ventilar prácticas sexuales de un amante casado se erija en defensora de jóvenes mancillados por una red de pedófilos y que una respetada dama - otrora gloria del cine argentino de oro- convierta su programa de tertulia en un tribunal de ética, arrogándose un espacio de juicio que no le corresponde frente a la sociedad, son claros ejemplos de una galopante decadencia que se constata al encender el televisor en alguna señal argentina de aire. Asquea asistir al desfile de nombres y personajes que no aportan, ni desde lo ético ni lo intelectual, nada de provecho a la ilustración del público, y que -enfangados en luchas prostibularias por espacios de poder propios- banalizan el grave problema de la trata de menores. No se asiste ni a mesas de debates serios y constructivos, ni a encuentros con especialistas en derecho, salud y psicología a los que se les dé cabida en las grandes señales y que posibiliten informar bien a la audiencia. Antes bien, el debate parece centrarse en el "show business", las opiniones de "personajes mediáticos" de oscuro pasado, y la guía de conductores deportivos y panelistas de dudosa probidad, en donde se mezclan la Biblia con el calefón.

Me vienen a la memoria los consejos de Umberto Eco, que en su ensayo "Para una guerrilla semiológica" (1967) llamó a la responsabilidad individual de cada persona en agudizar el sentido crítico, para evitar ser rebaño pasivo de la manipulación de los grandes medios. Quizás la solución más sana sería plantear una especie de rebelión civil contra ese tipo de TV de aire, no sintonizarla o llamar a una jornada de "desenchufe" masivo de nuestros televisores, una vez a la semana, en la hora pico.

Ezequiel Martin Barakat

DNI 21.460.356

Oberdan Sallustro

El "merecido reconocimiento a familiares de militares caídos" de la sentida columna editorial del 1º de febrero debería extenderse a ciudadanos civiles también caídos, como el ocurrido el 10/4/1972 cuando después de 20 días de secuestro fue asesinado por el ERP el director general de Fiat Concord, Oberdan Sallustro, quien desde 1950 había trabajado con inteligencia, denuedo, sin límites de horarios o días festivos, y sin enriquecerse en lo personal, para superar infinitas trabas burocráticas y lograr que Fiat de Italia realizara una excepcional inversión en capital y tecnología, dando vida al mayor conglomerado industrial de América Latina: ocho fábricas (tractores, automóviles, camiones, material ferroviario, grandes motores diésel, forja) y las bases para una de automóviles en Brasil. A su muerte, aseguraba trabajo productivo en blanco y completa cobertura médica para 25.000 dependientes directos que sumaban 50.000 computando proveedores y concesionarios. A ese fenomenal despliegue de realizaciones, lo complementó con iniciativas de bien común, como la duplicación del Hospital Italiano, la construcción de la Iglesia de Nuestra Señora de los Inmigrantes, con una escuela modelo que todavía funciona cerca del Hospital Argerich, y colonias de vacaciones y actividades sociales y deportivas en cada fábrica, localizadas en Ferreyra (Córdoba), Caseros y El Palomar (conurbano), Sauce Viejo (Santa Fe). Su trágica muerte seguida por persistentes amenazas a directivos, dio inicio al declive y luego derrumbe de ese inigualado emprendimiento productivo y social. En sus "memorias", el entonces jefe del ERP, Enrique Gorriarán Merlo confiesa que este crimen, que tuvo un enorme impacto emocional en la población, fue un error y lo lamenta (¡como reconocimiento!). Bien dice Luis Alberto Romero que esto es historia y no mera "memoria", que se desvanece. Y el reconocimiento reviste un carácter pedagógico para construir un país mejor, pensando antes que nada en los más pobres y sus hijos.

Carlos Tonelli

DNI 18.796.008

Hamas en Gaza

Golda Meir, líder israelí, dijo alguna vez: "Si los palestinos amaran más a sus hijos que lo que nos odian a nosotros, tendríamos paz". Algunos dirigentes palestinos, especialmente los de Hamas, desarrollan acciones políticas y bélicas impresionantes para que la opinión pública se conmueva con sus víctimas. Logran colocarse en el papel de agredidos cuando sus fotos (muchas veces trucadas, o provocadas) son publicadas. Eso les permite obtener fondos de países terroristas y también de donantes bienintencionados que se solidarizan con ellos, usando esos fondos para comprar armas o sobornar funcionarios internacionales. Hamas tiene en Gaza un inmenso arsenal de cohetes, listos para disparar contra Israel, excavan túneles para penetrar en Israel o en Egipto para raptar personas y luego presionar por canjes con asesinos confinados en cárceles israelíes. También matan a los palestinos que no comulgan con sus ideas totalitarias. Están logrando impactar en la opinión pública independiente con las muertes de inocentes civiles que se acercan a una zona de conflicto militar. Cuanto peor, mejor para Hamas. Israel se retiró de esa zona hace 13 años y no hubo paz, nadie le puede pedir a Israel que no reaccione ante las amenazas y provocaciones... No es posible esperar pasivamente que una multitud rompa las vallas fronterizas e invada su territorio. Los árabes saben perfectamente que todo país tiene ese derecho.

Jaime Kopec

DNI 4.251.152

Raúl Alfonsín

Hace nueve años el país se conmovía. Fallecía Raúl Alfonsín, quien en 1983, a través del voto popular, se convirtió en presidente tras siete años de la dictadura más atroz y sangrienta que reconozca la historia argentina. Aquella noche, la ciudadanía sintió que se había apagado el corazón del "Padre de la democracia", demócrata y honesto a carta cabal que no se apartó jamás de sus convicciones. Alfonsín conjugó la democracia con la paz y por eso nadie olvida el juicio a las Juntas, su férrea lucha en la defensa de los derechos humanos, la independencia de la Justicia durante su gobierno y su honradez en el ejercicio de la función pública.

Jorge Novillo

DNI 12.299.555

El aborto

Si antes de demoler un edificio existiera la posibilidad de que haya alguna persona dentro, ¿continuarían con la explosión? El dueño podrá argumentar que es su edificio y que con él hace lo que quiere, pero claramente aceptará que la vida de otro no le pertenece. El mismo argumento vale para el aborto: si hay vida dentro, no es su cuerpo sobre el que decide sino sobre la vida de su hijo.

Prevengamos los embarazos no deseados con todos los métodos posibles, pero una vez que hay vida, protejamosla con toda la fuerza de los derechos humanos. Ni uno más ni una menos.

Eduardo Cazenave

DNI 18.562.666

En la Red

Asalto a un Nobel en la Ciudad Universitaria

Facebook

" Siento vergüenza, sí, pero siento la misma cuando publican que motochorros asaltaron a la vecina de la esquina. Hemos naturalizado el delito, debe indignar en la misma forma sin importar quién sea el afectado" - Daniela Iglesias Fuentes

" Qué bochorno, ante el mundo quedamos como un país de cuarta, el turista estadounidense apuñalado y ahora un premio Nobel" - Daniel Ricardo Paredes

"El país que nos duele, décadas perdiendo el orden, el respeto por las autoridades, entran por una puerta y salen por otra" - Oscar Panuncio

