¡Bebé a la vista! Kate Hudson anunció que está embarazada

Kate Hudson junto a su actual pareja Danny Fujikawa.

6 de abril de 2018 • 21:43

De una manera muy original y acorde a los tiempos que corren, de redes sociales y videos virales, la actriz Kate Hudson montó una mini celebración en Instagram en la que reveló que está embarazada de una niña. La protagonista de Casi famosos posteó en web un video en el que aparece ella junto a varios de sus seres queridos, cada uno de ellos sosteniendo un globo con signos de pregunta. Luego todos revientan los globos, y de uno de ellos salen pequeños globitos rosas que muestran el género de la bebe que está por llegar.

En el anuncio, Kate escribió: "¡Sorpresa! ¡Si se estaban preguntando por qué andaba algo borrada de mis redes sociales era porque jamás había estado tan descompuesta! De mis embarazos, este primer trimestre fue el que me tuvo más descompuesta. Los boomerangs me daban nauseas, el superzoom era una manera muy efectiva de dejarme con la cabeza sobre el inodoro, fotos de comidas por Instagram me mareaban y pensar mucho en las instahistorias me cansaba más de la cuenta. Si me veían por ahí sonriendo y haciendo de cuenta que estaba todo bien. ¡estaba mintiendo! ¡SIN EMBARGO! Ya pasé por todo eso y redescubrí las maravillas de insta/snap. Intentamos mantener este embarazo oculto durante todo el tiempo que fuera posible, pero ya se me está notando. Y es demasiado agotador mantenerlo escondido, ¡y sinceramente ocultarlo es más agotador que anunciarlo! ¡Mis hijos, Danny, yo y toda la familia está como loca! Una pequeña niña viene en camino".

Danny, a quien se refiere la Kate en su posteo, es el músico Danny Fujikawa, su actual pareja. Hasta el momento Hudson tenía solo dos niños: Bingham, producto de su relación con Matt Bellamy, y Ryder, hijo de Chris Robinson. De esta forma, la actriz tendrá su primera hija mujer.