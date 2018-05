Gastón Remy: "Hoy todas nuestras fichas están puestas en Vaca Muerta"

Dejó su cargo como CEO de Dow Argentina y se sumó a la empresa creada por Galuccio Crédito: Vista Oil Gas

El CEO para la Argentina de Vista Oil &Gas, la empresa creada por Galuccio, explica los planes de la petrolera, que lleva invertidos US$800 millones en el país

Diego Yañez Martínez SEGUIR 8 de abril de 2018

Vestido con el tradicional overol, los lentes negros y el casco blanco, Gastón Remy volvió a visitar la formación neuquina de Vaca Muerta, esta vez como CEO para la Argentina de Vista Oil & Gas, la petrolera creada por Miguel Galuccio tan solo un año atrás, que apuesta a competir fuerte en el mercado argentino. Los números así lo reflejan: en los últimos dos meses la firma invirtió US$800 millones y planea un crecimiento agresivo para operar petróleo y gas no convencional no solo a nivel local, sino también regional.

Remy dejó su cargo como CEO de Dow Argentina y de la Región Sur de América Latina, tras 18 años en la multinacional, en lo que fue uno de los pases empresariales del año, para sumarse a las filas de una firma que reúne características particulares. Fue concebida como una SPAC, compañías que no tienen activos ni historial operativo, dos elementos cruciales para la valuación de una empresa en su forma tradicional, por lo que el equipo de gestión fue la carta de presentación para conseguir los fondos en su Oferta Pública Inicial (OPI) en México, donde tiene su base de operaciones.

En una entrevista con LA NACION, el ejecutivo, fanático del club de fútbol Boca Juniors, remarcó la importancia de la adquisición de Entre Lomas y del capital social de APCO Argentina y APCO Internacional. "Ponemos todas las fichas en Vaca Muerta, vamos a matar o morir", sostuvo.

-Hace 6 años, cuando usted estaba en Dow, convenció a la casa matriz para invertir con YPF en Vaca Muerta, ¿qué cambió desde entonces hasta ahora?

-La experiencia de Galuccio en su momento puso a Vaca Muerta en el mapa. En ese entonces yo estaba en Dow y tuve la visión de convencer a la casa matriz de que era una apuesta que valía la pena por la necesidad que tenía la Argentina de dar vuelta la historia de la plataforma energética. Ahora, tras los primeros proyectos como fueron El Orejano y Loma Campana, hay menos riesgos, mayor conocimiento y una oportunidad enorme de ponerla en valor real, que es la segunda fase del desarrollo.

La empresa de Gallucio apuesta a competir fuerte en el mercado argentino Crédito: Vista Oil Gas

-Cuando dice ponerla en valor real, ¿de cuánto tiempo estamos hablando?

-Va a depender de una serie de factores, pero nunca estuve tan entusiasmado como en este momento ante esta posibilidad. Soy muy optimista, el proyecto de Miguel [Galuccio] es casi único, no sé cuántos empresarios argentinos pueden salir al mundo y conseguir financiamiento externo por US$800 millones sin activos. La Argentina de hace 5 o 6 años no era la misma que la de hoy, ha habido avances a partir del Gobierno que realmente posibilitan que pueda venir dinero de los centros financieros más importantes del mundo porque confían en el proyecto y en el país.

-¿Por qué dejó Dow y decidió apostar por la firma de Galuccio?

-Dow fue mi casa por 18 años y le debo un montón, hice mi carrera ahí. Tuve experiencias increíbles, pero claramente se me acortaban los tiempos de vivir en el país, producto que me estaba yendo bien en la compañía. Quería quedarme en la Argentina, pero sobre todo tenía ganas de ser protagonista de un momento de gran transformación del país. Necesitaba algo que fuese más allá de mis intereses personales y de la compañía que represento. No podría haber conseguido un mejor socio que Galuccio y Vista; es un proyecto que me llena desde lo personal y profesional y por eso decidí dar el salto. Vista es una hoja en blanco hoy, pero que arranca casi al nivel de un unicornio.

-¿Cuál es la importancia de Vaca Muerta para Vista?

-Vista es una empresa que se cuela entre las compañías gigantes tradicionales. Los que vieron el golpe de desarrollo del shale en Estados Unidos no fueron las grandes compañías, sino empresas con estas características, con managment muy especializado. La empresa ideada por Galuccio vino a ocupar ese lugar, en el momento justo. Se ha recorrido en Vaca Muerta un largo camino. Creemos que tenemos un lugar para jugar en la Argentina, a pesar de tener un tamaño más chico que las petroleras tradicionales

-¿Pero del 1 al 10 cuánto apuestan a Vaca Muerta?

-Vista es la única que está poniendo todas las fichas en Vaca Muerta. Acá estamos a matar a morir, a todo o nada. Estamos entrando de lleno. La acción de Vista va a estar alineada según cómo nos vaya en Vaca Muerta. Hablamos de la plataforma de crecimiento más importante del país.

"Ponemos todas las fichas en Vaca Muerta, vamos a matar o morir", dice Gastón Remy Crédito: Vista Oil Gas

-¿Cuáles son los pasos inmediatos de la empresa?

-Nuestra idea es seguir creciendo y ser pronto un unicornio, pero no quiero que perdamos la lógica de las startups y del emprendedorismo, que nos tiene que llevar necesariamente a traer un carácter disruptivo a esta industria. Estamos armando el modelo de negocios para ser una petrolera líder de América Latina, solo detrás de las estatales, con una producción diaria en los próximos 5 años de 65.000 barriles de petróleo crudo. Hay una oportunidad enorme, sobre la base de elementos claves como la gente. Tenemos un equipo clase A súper diverso.

-Cuando habla de disruptivo, ¿a qué se refiere en concreto?

-En esta industria se requiere hoy por un lado mucho conocimiento muy profundo y técnico, pero también hay espacio para miradas diversas. La tecnología también es clave. Hoy no te podés imaginar este tipo de proyecto sin inteligencia artificial, sin big data, sin gente que venga y lo piense distinto. Creo que Vista tiene un mix justo de experiencia, juventud y miradas expertas y diversas.

-¿Los acuerdos laborales se están cumpliendo en Vaca Muerta?

-Nosotros estamos arrancado recién. Donde esos acuerdos tienen mayor impacto es en las áreas no convencionales, donde empezaremos en pocas semanas. Mi expectativa es que se cumplan, creo que es fundamental para empresas como la nuestra y que haya una sucesión estratégica con los trabajadores y el sindicato. Estamos llegando a generar empleo y tenemos una inversión de cientos de millones de dólares por delante y significa beneficios para todos, pero eso también requiere alineamiento.

-¿Cómo está hoy la compra de Sinopec Argentina?

-La negociación existe, está en manos del gobierno chino y en su momento se tendrá que tomar una decisión; es una alternativa en análisis. El foco está puesto hoy en lo que acabamos de adquirir y en que funcione.