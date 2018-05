Dólar: el BCRA volvió a intervenir

Fuente: Archivo

Vendió US$175 millones; el minorista, en $20,50

Sofía Diamante SEGUIR 7 de abril de 2018

El precio del dólar finalizó la semana en $20,50 para la venta en el mercado minorista y $20,18 en el segmento mayorista, luego de que el Banco Central (BCRA) interviniera ayer en el mercado cambiario con una venta de reservas por US$175 millones.

Luego de un marzo intenso en cuanto a la participación vendedora de la entidad que conduce Federico Sturzenegger -intervino en 14 jornadas y vendió US$2040,1 millones-, el BCRA se desprendió de activos en solo dos ocasiones de los cuatro día hábiles (por un total de US$387,5 millones), y así permitió que el valor del dólar en el segmento minorista cerrara seis centavos por arriba de la semana pasada.

"El BCRA vuelve a intervenir para acotar la cotización del dólar mayorista. Las ventas oficiales volvieron a protagonizar la semana y explican el nivel alcanzado por el dólar ayer, que volvió al registro del lunes por las regulaciones del Banco Central", comentó ayer Gustavo P. Quintana, operador de cambio en PR.

En la semana, el economista José Luis Espert criticó el comportamiento del BCRA de vender reservas para controlar la divisa estadounidense. "Que se decida si flota o no flota el dólar. A veces dice que flota, a veces dice que no. Sturzenegger es parte del problema de que la inflación no esté bajando lo suficiente. Todas estas cosas generan incertidumbre. La incertidumbre siempre es mala consejera para la inflación", dijo.

Por su parte, Sturzenegger había defendido la participación de la entidad en el mercado. "La intervención cambiaria de las últimas semanas cumple varias funciones: consolida una ganancia cuasi fiscal, quiebra expectativas de depreciación e inflación y permite al BCRA señalar que su visión sobre la política monetaria futura difiere de la del mercado", dijo en el foro ExpoEFI.

"El nivel actual del tipo de cambio real y la propia acción del BCRA nos conducen a no esperar, en los próximos meses, depreciaciones significativas del peso", agregó.