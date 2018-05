Luis Majul, sobre las denuncias de abusos: "Estoy esperando que Mirtha se pare frente al problema"

Luis Majul: "Esto no es un juego, hay límites que no se pasan" 1:31

6 de abril de 2018 • 23:37

El periodista Luis Majul visitó el programa Hablemos de otra cosa, en LN+, que conduce Pablo Sirvén. Tema obligado de conversación fue el último programa de Mirtha Legrand, en el que Natacha Jaitt denunció a diferentes personas por pedofilia. "El medio funciona como una pequeña gran masa. Lo de Mirtha me pareció una barbaridad. No lo vi en directo, pero vi lo que hicieron. Era un revoleo de acusaciones por pedofilia", se quejó.

Majul, Marcelo Longobardi y Luis Novaresio, entre otros, ya se habían pronunciado críticamente sobre el programa, al día siguiente de emitido.

"Todavía estoy esperando, espero que suceda en estas horas, que Mirtha se pare frente al problema. Porque hay algo que no me gusta de Mirtha, y se lo dije: esto no es un juego. Hay límites que no se pasan", dijo.

Según consideró en otro tramo de la entrevista, hoy la información está haciendo cada vez más ruido. "Mirá lo que pasó en el programa de Mirtha. Es una pequeña muestra", volvió al tema.

"Dentro de ese gran ruido y basural informativo podés encontrar buenos productos que te hagan pensar, buenas lecturas", opinó.

