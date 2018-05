Tapia confía en el proyecto de Sampaoli y también proyecta: "Me gusta Gallardo, lo veo con futuro de selección"

El presidente de la AFA ve con buenos ojos al Muñeco como entrenador de la selección Fuente: Archivo

Claudio Cerviño SEGUIR 7 de abril de 2018 • 09:30

Aun cuando reconoció que lo ilusiona la posibilidad de que la Argentina sea campeón mundial en Rusia , Claudio Tapia , presidente de la AFA , prefiere ser más realista. "Un buen Mundial para nosotros sería estar entre los semifinalistas. Claro, tenemos al mejor jugador del planeta, que es Messi, y 500 goles. Cuando vos ves a jugadores como Leo, Agüero e Higuaín, pensás en ganar todo, pero prefiero ser realista", admitió Tapia en el programa Fox Sports Radio.

Y a la hora de hablar de los entrenadores, no ocultó su admiración por... Marcelo Gallardo , el técnico de River, siendo Tapia un reconocido simpatizante de Boca. "Me gusta Gallardo, sí. Lo veo con futuro de selección. Argentina tiene muchos técnicos con futuro importante para la selección. Hay muchísimos en Europa para elogiar y tener en cuenta. ¿Simeone? Hablamos en su momento con él".

Luego de la estrepitosa caída con España por 6-1, quedó desdibujada la imagen del DT Jorge Sampaoli . Aunque Tapia le baja el dramatismo a la situación. "¿Qué pasaría si Sampaoli se va? Ni lo pienso. Hoy no tenemos que pensar en ningún técnico porque apostamos a un proyecto: el de Jorge Sampaoli. Que vence un año después del Mundial", sostuvo. Y sobre los amistosos, aclaró: "Después del partido con Singapur, Jorge me dijo 'Cómo cuesta incentivar a los jugadores en partidos contra esta clase de rivales. Quiero jugar con selecciones exigentes'. Bueno, se dio de esa manera. El partido contra Italia lo tuvimos que asumir por un contrato asumido en 2014 y que ya se había cobrado. Sampaoli quería jugar esos partidos ante rivales duros porque quiere llegar bien al Mundial", enfatizó el presidente de la AFA.

Finalmente, la mención para otros dirigentes. Sobre su suegro, el gremialista Hugo Moyano, presidente de Independiente, dijo: "Es un muy buen tipo. Hablamos mucho, de todo. Compartimos mucho. Es una persona admirable". Con referencia al fallecido Julio Grondona, señaló: "Julio fue un gran dirigente. Se puede haber equivocado, pero hizo muchas cosas bien. Llevó al fútbol argentino a un lugar al que nos va a costar volver. No es poca cosa llegar a vice de la FIFA, y no sabía hablar inglés. Llegó con su manera de conducir. No existe más ese modelo. Hoy consensuamos. La verdad, no me gusta hablar mal de las personas cuando no están. Las cosas que estaban mal se las tendríamos que haber dicho antes". Y de Marcelo Tinelli, excandidato a presidente de la AFA, expresó: "Con Tinelli nos llevamos bien. Cada tanto se calienta, pero es una persona grande. Me gustan las personas que te dicen las cosas en la cara. Marcelo le podría haber aportado muchas cosas al fútbol argentino".