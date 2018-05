Puigdemont fijará su residencia en Berlín hasta que se resuelva su proceso judicial en Alemania

El expresidente de la Generalitat de Cataluña dio una conferencia de prensa tras su primera noche en libertad Fuente: AFP - Crédito: John MacDougall

7 de abril de 2018 • 07:51

BERLÍN.- "La independencia no es la única solución posible". Tras su primera noche en libertad, el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont brindó hoy una conferencia de prensa en esta ciudad y se mostró abierto a aceptar caminos alternativos a la independencia catalana para solucionar la crisis abierta en España por el plan secesionista. Además, aseguró que fijará su residencia en la capital de Alemania hasta que se resuelva el proceso judicial en su contra en ese país.

"Espero que la nueva situación ayude a establecer el diálogo y a hacer entender a las autoridades políticas la necesidad de respetar las reglas democráticas y entablar un diálogo", declaró en una concurrida rueda de prensa en un centro autogestionado en el distrito de Kreuzberg.

"¿Es la independencia la única solución posible? No. Lo he dicho siempre. Después de varios intentos de probarlo todo, aceptamos que haya otras propuestas. Pero, ¿España tiene un proyecto para Cataluña? Me gustaría verlo", declaró el dirigente catalán e instó al gobierno liderado por Mariano Rajoy a iniciar un diálogo.

El tribunal regional de Schleswig-Holstein resolvió el jueves dejar en libertad bajo fianza a Puigdemont, detenido el 25 de marzo en ese estado federado del norte de Alemania por una orden de detención europea activada por el Supremo en Madrid.

En otra decisión inesperada y crucial, la corte alemana dejó caer además el cargo de rebelión por el que está procesado Puigdemont, castigado con hasta 30 años de prisión en España, y se limitará a estudiar si lo entrega por malversación, un delito con penas menores, de hasta 12 años de cárcel.

Puigdemont recuperó ayer la libertad luego del pago de la fianza de 75.000 euros. En su primera noche en libertad en la capital alemana, Puigdemont se reunió con un pequeño grupo de diputados de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y con una delegación más numerosa de diputados de su partido, Junts per Catalunya (JxCAT).

Con información de las agencias AP y DPA