Lula habló ante una multitud: "Voy a atender el mandato de prisión"

Alberto Armendáriz SEGUIR 7 de abril de 2018 • 09:41

SAO BERNARDO DO CAMPO.- Finalmente claudicó. Luego de dos días de mantenerse atrincherado en la sede del sindicato de metalúrgicos de São Bernardo do Campo para evitar su detención , frente a una fervorosa multitud de simpatizantes, el expresidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva anunció que en las próximas horas se entregará a la Policía Federal para cumplir su pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción en el marco de la Operación Lava Jato.

En un enérgico y desafiante discurso, el máximo líder del Partido de los Trabajadores (PT) reiteró su inocencia, se definió como un perseguido político y acusó a la Justicia, la prensa y la élite económica de intentar impedir su candidatura para las elecciones de octubre, en las que es el gran favorito. Icono de la izquierda latinoamericana, convirtió lo que era una misa en homenaje a su fallecida esposa en un acto político histórico, que acabó en un baño de masas con Lula transportado sobre los hombros de los militantes petistas mientras le entregaban flores y le expresaban su apoyo.

Los seguidores de Lula están apostados en la puerta del sindicato de metalurgicos en apoyo al expresidente Fuente: AFP - Crédito: NELSON ALMEIDA

En ese marco, Lula confirmó que se entregará. "Soy el único ser humano que está procesado por un departamento que no es mío. Tengo la conciencia tranquila", dijo y agregó: "Voy a atender el mandato de prisión".

Cientos de personas acompañaron al expresidente, quien estuvo en el escenario junto a su sucesora, la exmandataria Dilma Rousseff , destituida en mayo de 2016. "¡El pueblo unido jamás será vencido!", "¡No se entrega!" y "¡Lula libre!" cantó la multitud enfervorizada.

En sintonía con el clamor popular, Lula transformó la misa en un acto de campaña. "No tengo miedo de ellos", aseguró y pidió. "Me gustaría debatir con [el juez] Moro, me gustaría que me mostrase una prueba".

Dilma acompañó a Lula en el palco Fuente: AP - Crédito: Nelson Antoine

"Me gustaría que pruebe cuál es el crimen que cometí en el país. Si fue por el crimen de poner a pobres y negros en las universidades, quiero quiero decirles que voy a continuar siendo un criminal en este país", lanzó ante un público que celebró con aplausos y gritos cada frase del expresidente.

Visiblemente enojado, aseguró: "Ellos no quieren que Lula vuelva porque los pobres no pueden comer carne de calidad, tienen que comer cosas de segunda categoría".

"Soy un ciudadano indignado. Estoy viviendo el momento de más indignación que se puede vivir. Me dicen que vaya a la embajada de Bolivia, de Uruguay. No tengo edad para eso. Los voy a enfrentar mirándolos a los ojos. Cuanto más días me tengan preso, más Lulas van a nacer en este país", lanzó y remarcó: "Voy a probar mi inocencia".

Tras ser llevado en andas por la multitud, Lula sufrió una leve descompensación cuando estaba dentro del Sindicato y fue asistido por un médico, pero luego se recuperó, dijo el sábado la actual líder del PT, Gleisi Hoffmann: "Él ya está bien, fue el calor".

Lula fue trasladado en andas por la gente Fuente: AP

Último recurso

El juez Edson Fachin, relator de la causa Lava Jato del Supremo Tribunal Federal (STF), rechazó esta mañana la medida cautelar que había presentado la defensa de Lula ayer a la tarde para suspender la orden de prisión decretada el jueves por el juez Moro.

Los abogados de Lula ya habían presentado sin éxito recursos de habeas corpus preventivos ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el mismo STF, y alegaban en la nueva solicitud que el juez Moro se había apresurado a ordenar la detención del exmandatario cuando no se habían acabado las posibilidades de la defensa ante la corte de apelaciones.

Lula llega a la Superintendencia de la Policía Federal en San Pablo Fuente: AFP - Crédito: Suamy Beydoun

Detención

Anoche, la Policía Federal anunció que no ejecutaría la orden de prisión y aclaró que mantenía conversaciones con voceros del máximo líder del PT sobre cuándo y cómo se realizará la eventual detención.

El senador petista Humberto Costa aseguró que la defensa de Lula y la Policía Federal sellaron esta madrugada un acuerdo sobre la entrega del exmandatario en forma ordenada y pacífica, según publicó el diario O Globo.

La causa

En julio de 2017, en el marco del Lava Jato, Moro halló a Lula culpable de recibir de la constructora OAS un departamento tríplex en el balneario de Guarujá como soborno en especie por haber favorecido a la empresa con contratos con la estatal Petrobras durante su gobierno (2003-2010). El expresidente apeló la sentencia, pero en enero de este año el Tribunal Regional Federal de la 4ª región (TRF-4), en Porto Alegre, ratificó por unanimidad el fallo del juez Moro y extendió la pena original de nueve años y medio de reclusión a 12 años y un mes.

Los abogados de Lula apelaron ante esa decisión, pero el 26 de marzo los magistrados del TRF-4 rechazaron las reclamaciones, llamadas embargos de declaración. La única carta disponible para la defensa ante el TRF-4 era un "embargo a los embargos de declaración", pero Moro consideró que, como esos recursos no tienen capacidad de revertir la pena y solo tienen efecto dilatorio, decidió ejecutar la orden de prisión.

En su fallo de hoy, el juez Fachin del STF resaltó que el magistrado de primera instancia no tiene que necesariamente esperar hasta la definición del "embargo a los embargos de declaración".