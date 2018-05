Lula grabó un emotivo mensaje que difundirán cuando sea detenido

El expresidente grabó un emotivo mensaje en video que el Partido de los Trabajadores (PT) pretende divulgar cuando su máximo líder quede preso Fuente: AFP - Crédito: Nelson Almeida

Alberto Armendáriz SEGUIR 7 de abril de 2018 • 11:02

CURITIBA.- Mientras todo Brasil está atento este sábado a qué sucederá con Luiz Inacio Lula da Silva , el condenado expresidente se preparó para su eventual detención hoy, después de una misa en homenaje a su fallecida esposa, y grabó un emotivo mensaje para un video que el Partido de los Trabajadores (PT) pretende divulgar cuando su máximo líder quede preso.

De acuerdo a fuentes cercanas al expresidente que estaban con él en la sede del sindicato de metalúrgicos de São Bernardo do Campo, en varias oportunidades durante la grabación se le quebró la voz y en dos oportunidades incluso lloró al recordar sus humildes inicios y la espectacular carrera política que lo llevó hasta el Palacio del Planalto en 2003.

"No tengo miedo de lo que viene en el futuro", afirmó Lula en el video de animación.

No sería la única pieza de propaganda que el PT tiene pensado distribuir por las redes sociales. En los agitados últimos días, fotógrafos y camarógrafos del partido registraron todas las imágenes del atrincheramiento en el sindicato de São Bernardo do Campo para utilizar de cara a la campaña electoral hacia los comicios de octubre, en los cuales, pese a ser el candidato favorito, Lula no participaría si finalmente queda preso.

Aunque el PT insiste en que presentará la candidatura de Lula de cualquier forma, con él libre o tras las rejas, el Tribunal Superior Electoral (TSE) debería impugnarla porque, de acuerdo a la legislación electoral -por la llamada Ley de Ficha Limpia- ninguna persona condenada en segunda instancia puede ser candidato a un cargo electivo.