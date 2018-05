El enigmático mensaje de Mario Pergolini ¿Vuelve a la televisión?

El conductor publicó un video, en donde anticipó un nuevo proyecto misterioso Fuente: Archivo

7 de abril de 2018 • 14:47

Un simple video publicado en Instagram dejó a todos con la duda ¿Vuelve Mario Pergolini a la televisión?. El viernes, el conductor compartió con sus seguidores imágenes del backstage de un nuevo proyecto, aunque no dio detalles al respecto y repitió varias veces que no podía decir nada. "Algo nuevo...tecnológico... en vivo...siempre y cuando funcione... es solo prueba. No pregunten porque no puedo responder", decía el texto que acompañaba el video.

Vestido con una camisa blanca y con un micrófono puesto, Mario tomó la cámara y comenzó a filmar mientras hablaba. "Bueno, puede ser un momento histórico, no lo sé. Acá estamos, preparándonos para grabar algo raro, la verdad es que es algo raro. No sé cuanto se habrá visto, no puedo mostrar mucho, pero si sale bien puede ser casi como un regreso, ¿no?", le preguntó al resto del equipo, que comenzó a reírse.

"¡No es un regreso! Sí, no... es raro. ¿Vos decís que es como un regreso?", volvió a cuestionar a uno de los hombres que estaba sentado frente a una computadora. "Puede ser, para mí sí, importante", le contestó este. "Importante, importante... Si sale mal cagamos, perdimos por todos lados, hacemos agua. Ojalá que salga bien, hay muchos niños que van a comer de esto. Sería como un regreso", agregó Pergolini, antes de dejar de grabar.

"Hace 8 años que no hago tele y no tengo necesidad de volver. No creo que la gente le interese verme", le había dicho Pergolini a Luis Majul en el mes de febrero, durante una entrevista que dio para su programa Libre. "No voy a volver para hacer cualquier cosa. (...) Antes los canales se mataban por seducir a las figuras que querían en sus grillas, pero hoy eso no está sucediendo", agregaba.

Sin embargo, el conductor hace ya un tiempo que viene elogiando a los youtubers y sus productos. "Me gusta lo que hacen, es un trabajo tremendo. Un youtuber tiene que pensar mucho y editar mucho, y los que hacen plata son 100. Por cada millón de visualizaciones hacen 100 dólares, pero tenés que mantener el ritmo durante mucho tiempo y no perder audiencia, porque la gente se cansa rápido". ¿Será que se convertirá en uno? Por el momento solo resta esperar y ver cuál es la sorpresa que está preparando junto a su equipo.