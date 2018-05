Temperley-Lanús, Superliga. Lautaro Acosta, después de los errores de Tello: "Los árbitros son un desastre"

Lautaro Acosta festeja su gol frente a Temperley, que empataría sobre el final. Fuente: FotoBAIRES

Patricio Insua SEGUIR 7 de abril de 2018 • 18:50

El efervescente enojo que había expresado Lautaro Acosta apenas finalizado el partido 2 a 2 entre Temperley y Lanús no se aplacó después de ducharse y cambiarse, sino que el delantero del Granate decidió ir todavía más allá. "Dije todo lo que pensaba, porque realmente nos perjudicaron. Es una jugada que no vio, como si hubiese ganas de cobrar eso; porque cobrar lo que no existe es increíble. Lo de Bogino era expulsión, vio el codazo y lo amonestó. Es como si Facundo (Tello) hubiese tenido ganas de que no ganemos; o lo contrario, ganas de que Temperley gane", manifestó al dejar el vestuario visitante.

El penal sancionado por Facundo Tello a los 47 minutos del segundo tiempo por una supuesta mano de Germán Denis que no existió lo había hecho explotar. "Cada vez más errores arbitrales. Después se quejan de mí, porque me quejo de los arbitrajes. Son un desastre. Tienen que ver más cosas y unificar criterios. ¿Un codazo es lo mismo que un agarrón? Porque si un codazo es amarilla, dos agarrones no pueden ser dos amarillas en jugadas que no eran de gol. Es increíble. Son un desastre", se quejó todavía adentro del campo de juego. "Espero que de acá al final de campeonato no nos perjudiquen más, porque los árbitros son un desastre. Más vale que el que venga ahora a la cancha de Lanús se ponga las pilas y tenga en cuenta que no nos pueden perjudicar más, que son un desastre", advirtió de cara a lo que lo viene el próximo fin de semana, nada menos que el clásico con Banfield. "Si el problema es político, si es de la AFA, que se haga cargo quien se tenga que hacer cargo. Son un desastre los árbitros", cerró antes de salir a paso firme rumbo al vestuario.

Alterado por el penal en el cierre, la posición adelantada de Fernando Brandán en el primer gol del encuentro y las expulsiones de Enzo Ortiz y Denis, Acosta ensayó un monólogo de 45 segundos en el que cuatro veces calificó como "un desastre" al referato. Sus palabras resonaron con tanta fuerza que las autoridades de la Superliga enviarán un pedido de informe al Tribunal de Disciplina de la AFA.

Acosta, autor del segundo gol granate, vio una de las 12 tarjetas que mostró el árbitro, quien además sancionó dos penales. A los 19 minutos del primer tiempo, Laucha había sufrido un golpe en el rostro por parte de Ignacio Bogino; una falta delante del banco de suplentes de visitante reclamada con vehemencia por Ezequiel Carboni. El defensor del gasolero fue amonestado por esa acción.

Lautaro Acosta, en el suelo tras una falta. Los jugadores de Temperley protestan. Fuente: FotoBAIRES

Acosta también se hizo un tiempo para evaluar la actualidad de Lanús y destacó lo hecho por el equipo: "Estamos jugando bien, más allá de las pavadas que se están hablando, de la gente resultadista, este es el camino. No puedo creer que haya gente que ve que Lanús juega mal. Sabemos a lo que jugamos, hay funcionamiento y jugamos muy bien, con chicos que están creciendo y se están adaptando a primera división".