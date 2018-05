Nacional de Clubes: Alumni accedió a los cuartos de final

San Luis vs Tala. Fuente: LA NACION - Crédito: Hernan Centeno

7 de abril de 2018 • 18:46

A una fecha del cierre de la etapa de grupos, el Nacional de Clubes de rugby tiene un nuevo clasificado para los cuartos de final. Debió trajinar para conseguirlo Alumni, que en Rosario doblegó a Jockey por 26 a 23 y, con 18 unidades, quedó fuera del radar para el tercero del grupo 3, Tucumán.

Así, el conjunto de Tortuguitas se sumó a los tres que ya tenían asegurada su presencia en los playoffs. Uno de ellos es San Luis, que tras su 38-7 a Tala (Córdoba) en Tolosa acumula 21 puntos, la mayor cantidad entre los 16 participantes en el torneo, y se volvió inalcanzable en la zona 2 incluso para su escolta, Belgrano, que en la última jornada se jugará contra el equipo marista su pase a los cuartos.

Newman vs Pucará Fuente: FotoBAIRES

La zona 4 ya tenía sus clasificados antes de la quinta fecha, jugada este sábado en canchas barrosas en muchos casos. Newman y Pucará, que se enfrentaron en Benavídez y terminaron 10-6 en favor del equipo bordó, ya tenían sus lugares asegurados en los playoffs. El otro encuentro de ese grupo fue Los Tarcos (Tucumán) 46 vs. La Tablada (Córdoba) 19.

Los demás resultados de la jornada fueron Duendes (Rosario) 9 vs. Hindú 15 y Tucumán Lawn Tennis 36 vs. CUBA 14, por la zona 1; Natación y Gimnasia (Tucumán) 25 vs. Belgrano 19, por la 2, y Tucumán 21 vs. SIC 15, por la 3.

La próxima y última fecha clasificatoria ofrecerá estos cruces, el sábado venidero: por el grupo 1, CUBA vs. Hindú y Tucumán Lawn Tennis vs. Duendes; por el 2, Natación y Gimnasia vs. Tala y Belgrano vs. San Luis; por el 3, SIC vs. Alumni y Tucumán vs. Jockey, y por el 4, Los Tarcos vs. Newman y La Tablada vs. Pucará.