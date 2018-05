Un hombre murió en un incendio en la Torre Trump de Nueva York

Se produjo en el piso 50; además 4 bomberos resultaron heridos pero están fuera de peligro Crédito: Twitter

ESTADOS UNIDOS (Télam, AP y DPA).- Tal como confirmaron fuentes policiales, se registró un incendio en la la planta 50 del Torre Trump de Nueva York. Un hombre murió y 4 bomberos resultaron heridos, aunque fuera de peligro. Aún investigan la causa del siniestro.

Desde la entidad, explicaron que se produjo cerca de las las 18 hora local (las 19 en la Argentina) y que cuando los bomberos estaban trabajando "heroicamente" para derribar el fuego, encontraron a un persona dentro del departamento que "estaba en estado crítico".

Se trata de Todd Brassner, un comerciante de arte de 67 años que adquirió su apartamento en el piso 50 en 1996. Fue trasladado al hospital y murió poco tiempo después, indicó el Departamento de Policía de Nueva York.

Miembros del Servicio Médico de Emergencia (EMS) y alrededor de 200 bomberos participaron del operativo para controlar la situación. El comisionado del Departamento de Bomberos, Daniel Nigro, dijo que la Trump Tower estaba "prácticamente encendido por completo" al momento en que los bomberos llegaron y agregó: "Se trató de un incendio muy complicado, como podrán imaginar".

Según explicaron desde el departamento, las dificultades estaban en el gran tamaño del edificio -ubicado en 721 5th Ave Manhattan- y en el hecho de que estaban a 50 pisos de altura. "El resto del edificio tenía una cantidad considerable de humo".

Además, Nigro señaló que "los pisos superiores, los pisos residenciales, no cuentan con sistema de rociadores automáticos". Los rociadores no eran obligatorios en los rascacielos de la ciudad de Nueva York cuando la Trump Tower fue concluida en 1983. Las reformas posteriores al código de construcción incluyeron el requisito de instalar retroactivamente rociadores a rascacielos de uso comercial, pero los dueños de edificios residenciales de gran altura no tienen la obligación de instalar los rociadores a menos que el edificio sea sometido a renovaciones serias.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , tuiteó que el fuego ya había sido controlado y que el lugar afectado fue "muy reducido", a la vez que destacó que los bomberos hicieron "un gran trabajo".

La Torre Trump se encuentra en la Quinta avenida de Nueva York, cerca de Central Park. Allí tenía su residencia y sus oficinas Trump antes de que llegara a la Casa Blanca, en enero de 2017. Nigro agregó que si bien ningún integrante de la familia Trump se encontraba en el edificio el sábado, miembros del Servicio Secreto revisaron el estado del apartamento del mandatario.

El complejo alberga tanto viviendas como oficinas comerciales, así como restaurantes y tiendas. Mide 202,4 metros (664 pies) de altura y cuenta con 58 niveles, si bien el último piso está numerado como el 68.

En enero se había producido un incendio en el rascacielos de 58 pisos de altura. En ese entonces, dos personas resultaron heridas.