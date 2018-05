Mariano Rajoy: "La Argentina recuperó seguridad jurídica, voy a animar a los empresarios a invertir"

Antes de viajar a Buenos Aires, donde arribará mañana en visita oficial, el jefe de gobierno respaldó la gestión de Macri; sobre las tensiones con el kirchnerismo dijo que es algo que "no debe volver a suceder" Crédito: Facundo Pechersky

Silvia Pisani SEGUIR 8 de abril de 2018

"La Argentina ha recuperado su seguridad jurídica y quiero animar a los empresarios a invertir y acompañar las reformas" del presidente Mauricio Macri.

Así de categórico se muestra Mariano Rajoy, quien llegará mañana en visita oficial -la primera en diez años de un presidente del gobierno español- justamente para ratificar ese respaldo y escenificar el "excelente momento" de la relación bilateral. Lo acompañará una delegación de empresarios españoles para participar en un seminario sobre oportunidades de inversión. "Son las reformas del presidente Macri, la fiabilidad que ha logrado para el país y el escenario los que hacen que se acerquen", insiste.

Rajoy reflexiona sobre el largo período sin contactos de alto nivel durante el gobierno de Cristina Kirchner. "Eso es algo que no debe volver a suceder. Nos unen demasiadas cosas", afirma.

Horas antes de partir recibe a LA NACION en su despacho del Palacio de la Moncloa. Asoma con un maletín de cuero gastado y deja unos papeles sobre el escritorio, donde lo esperan otros, perfectamente apilados y subrayados en rojo y un portalápices donde asoman puntas gastadas.

-¿Cómo ve a la Argentina?

-Mucho mejor que hace un tiempo. Se ha ganado claramente la respetabilidad y el crédito exterior, y eso es muy importante, porque generar confianza cuesta. Hay que tomar decisiones difíciles. La confianza se pierde muy rápido, pero crearla cuesta mucho, y yo creo que hoy la imagen de la Argentina es muy buena en todas partes.

-¿Eso significa que tiene seguridad jurídica como para invertir?

-Absolutamente, sí. El gobierno argentino es hoy absolutamente fiable. Yo me muevo fundamentalmente por Europa y eso mismo lo piensan todos mis colegas europeos. Para mí es muy importante respaldar el acercamiento de la Unión Europea (UE) hacia la Argentina, de manera que no solo sea importante para España, sino para el conjunto de la Unión, algo que sin duda nos beneficiará a todos.

-¿Hará usted un llamado a invertir en ella?

-Sí, claro. El seminario empresarial es uno de los actos más importantes de la visita. Los empresarios estarán muy atentos a lo que se diga.

-¿Qué dirá usted?

-Voy a animar absolutamente a los empresarios españoles a invertir en la Argentina. Que es hoy un país en el que confiar, en el que creer y por el que apostar.

-¿Cree que lo van a escuchar?

-Sí.

-Pero eso aún no llega.

-Las empresas se acercan más y mejor ahora que respecto a hace dos años. El año pasado el comercio bilateral se incrementó un 20 por ciento respecto del año anterior, y las exportaciones españolas aumentaron un 51 por ciento. Eso es un buen indicativo. El gobierno de Macri está haciendo reformas que dan confianza, y eso las empresas lo perciben.

-Se lo pregunto porque, hace pocas semanas, cuando estuvo en Madrid el ministro [de Hacienda Nicolás] Dujovne, empresarios españoles expresaron inquietud por un eventual retorno del kirchnerismo al poder. ¿Comparte su gobierno esas inquietudes?

-La clave es que los buenos gobiernos sean capaces de dejar improntas que luego no se modifiquen por la llegada de alguien con planteos que no sean los más adecuados. Pasa en todos los países. Yo, sinceramente, creo que se están haciendo bien las cosas.

-¿Qué tan seguros están de la continuidad del modelo político de Macri?

-Bueno, eso depende principalmente de los argentinos y de lo que opinen en las urnas. Las elecciones legislativas del año pasado son un buen termómetro de esto que digo.

-Algunas reformas son muy resistidas.

-En España sabemos bien lo duro que es vivir una crisis de grandes proporciones y el trabajo que supone salir de ella, así que valoramos lo que se hace aquí para hacer crecer y liberalizar la economía. La Argentina está recuperando el pulso económico y el de sus relaciones internacionales, que es donde debe estar un país prominente como este. El Gobierno está haciendo un gran trabajo de reformas, que posicionan al país como referente, con previsiones para 2018 muy positivas y una estabilización macroeconómica muy importante.

-¿Cuál será el mensaje político de su visita?

-Lo fundamental es consolidar la relación bilateral, que vive su mejor momento en muchos años. Era algo que deseábamos ambos países y que ahora es una realidad. Toda Latinoamérica, pero singularmente la Argentina, tiene para nosotros un valor especial.

-¿Cómo ha evolucionado ese vínculo?

-Para bien. Hemos recuperado la sintonía y la confianza. Eso nos pone muy felices. Son dos países que tienen enormes lazos en común.

-¿Cambiarían las cosas con un retorno al poder del kirchnerismo?

-Cuando tenemos un presente tan satisfactorio y prometedor no tiene mucho sentido mirar atrás ni perderse en hipótesis. Es evidente que la relación entre la Argentina y España, afortunadamente, está por encima de cualquier vicisitud de carácter político o económico, pero yo estoy contento con la relación bilateral que tenemos ahora, que está en su mejor momento en muchos años.

-¿Qué diferencias nota respecto al kirchnerismo?

-No voy a entrar a hacer juicios de valor sobre nadie porque no tiene ningún sentido. Creo que la gestión la deben valorar los propios argentinos. Pero el crecimiento que experimenta la Argentina y las perspectivas de futuro hablan muy bien de la gestión actual.

-¿Qué expectativas tiene de la gira?

-Es un viaje muy importante para mí y para mi gobierno, en primer lugar por una cuestión sentimental, cultural e histórica. Y luego, porque sitúa nuestras relaciones de nuevo en el estado que deben estar, de normalidad y buena sintonía. España es el segundo país inversor en la Argentina y la Argentina supera los 3000 millones de dólares de inversión en nuestro país. Hay que buscar incrementar esa relación económica, animar la inversión española aquí y la argentina en España.

-¿Qué espera para el futuro?

-Que ese lazo siga profundizándose. Que del encuentro empresarial en Buenos Aires salga más y mejor inversión en la Argentina y más y mejor inversión en España, que crezcamos en intercambio comercial, que busquemos acuerdos en todos los ámbitos.

-¿Cómo es su relación con Macri?

-Tengo la fortuna de conocerlo desde hace muchos años, cuando él era alcalde de Buenos Aires y yo aún no era presidente del gobierno de España. Coincidimos tanto en Buenos Aires como en Madrid. Me parece un político muy sólido y un gobernante sensato y templado, que tiene muy claro su proyecto para dar a la Argentina el protagonismo internacional que merece.

-¿Habla a menudo con él? ¿Por teléfono?

-No, a menudo no, porque al final cada uno está enredado en sus cosas. Pero lo he visto varias veces desde que él es presidente y él estuvo aquí hace poco, como sabe, en una visita de Estado muy importante.

-¿Qué papel juega la Argentina en la política española para la región?

-Este es siempre un país de referencia para nuestra visión de Iberoamérica. El retorno de la Argentina al panorama internacional y la normalidad con la que lo está haciendo es el camino hacia la centralidad que debe tener este país en el panorama regional. Es, sin duda, uno de los países líderes de la región.

La agenda compartida de ambos países

Inversiones

España fue un fuerte inversor en el rubro servicios durante la década del noventa. La crisis de 2001 generó turbulencias en la relación y la tensión se mantuvo durante la mayor parte del kirchnerismo

Apoyo español al acuerdo Mercosur-Europa

El gobierno de Mauricio Macri apostó gran parte de su esfuerzo de integración comercial a un acuerdo con la Unión Europea. Sin embargo, con Francia como principal opositor, el entendimiento se demoró. Macri intenta que Rajoy colabore con el acuerdo

Cumbres

El viernes y sábado próximos se realizará en Perú la Cumbre de las Américas, con la crisis venezolana de trasfondo. Macri y Rajoy buscan definir una postura común.

A su vez, Buenos Aires será sede en noviembre del encuentro del G-20, que implicará una nueva visita de Mariano Rajoy a la Argentina