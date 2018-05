De los lectores: cartas & mails

8 de abril de 2018

Carta de la semana

Nadie está por encima de la ley

La Justicia brasileña le dio una lección a América Latina: nadie está por encima de la ley, ni aun aquel que se presenta como líder y candidato para ejercer el cargo más alto de un país. La inmunidad judicial no existe ni para los que en otro momento dominaron el escenario político o beneficiaron enormemente con sus políticas a las clases populares. Desde un tiempo a esta parte, en nuestra región se presenta el fenómeno de que los líderes sociales -no solo en la política, sino en otras actividades, como las deportivas- se siente ajenos a las consecuencias judiciales y también sociales que derivan de la transgresión a la ley. Creen -y seguramente es la motivación que los moviliza en ese sentido- que el ejercicio o la práctica de políticas o actitudes populistas (y obviamente demagógicas) los autoriza a robar impunemente. Que la popularidad los hace inmunes a los castigos que deben recibir cuando proceden con desprecio a las leyes. Esto debe cambiar, y Brasil dio un gigantesco paso adelante en el camino correcto. El argumento de la "persecución política" o la "cacería judicial", como dice Lula, está cada vez más trillado y desgastado, y produce ya sonrisas de ironía e incredulidad en la gente.

Felicitaciones a Brasil, y sigamos su ejemplo.

Víctor Manuel Monti

Plan de lucha docente

Los docentes, junto con quienes trabajan en la Justicia y la salud, deberían ser los funcionarios públicos más respetados y mejor retribuidos. Y que se premiara siempre a los que trabajan mejor. Pero no creo que actitudes como la del señor Baradel y otros similares aporten para lograr ese objetivo. Eternamente en "planes de lucha" por sus intereses, sin que el ciudadano común perciba avances en lo que debería ser el foco de sus preocupaciones: la educación que reciben los alumnos. Lo que vemos, en cambio, son graves problemas de formación, cada año más lejos de aquella que se necesita para los ciudadanos del tercer milenio.

Le diría que prueben hacer un plan de lucha, pero contra la ignorancia. Ser los mejores maestros, y así pedir los mejores sueldos.

Antonio Mario Guarino

Guerra de Malvinas

1982. Guerra de Malvinas. Estaba en el colegio. Tenía casi la misma edad de los chicos que fueron a combatir en una guerra absurda. Una guerra de David contra Goliat. Les mandábamos tabletas de chocolate dentro de las cartas que nos hacían escribir en el colegio para darles ánimo. Algunos años después, mi hermano menor, que hizo la conscripción en el Comando Mayor General del Ejército, las encontraría en los sótanos, perdidas? como los cuerpos de esos muchachitos que quedaron en las islas bajo una lápida que reza: "Soldado argentino solo conocido por Dios". No tenían preparación militar, ni equipos apropiados para el frío, ni tecnología, ni alimentos suficientes. No tenían ni una placa de identificación en el cuello. Fueron a la guerra sin saber si volverían. Pero con una valentía inmensa? Años después, paradójicamente, se unieron un excombatiente, Julio Aro, y Geoffrey Cardozo, el militar inglés que se encargó de enterrar a los soldados argentinos. Y el Reino Unido y la Argentina han colaborado para realizar las pruebas de ADN. Hoy, 90 familias pueden ir a llorar a sus hijos identificados al cementerio de Darwin. Dolor infinito. La herida aún no cicatriza?

Para nuestros héroes y los veteranos de Malvinas, mi más humilde y sincero homenaje.

Silvina Calvo Lamas

"Ante la duda, mátalo"

Con toda razón, Victoria Villarruel, en su carta del 5 del actual, le contesta al legislador del FIT Gabriel Solano, quien, en un programa de TV en el que fue entrevistado junto a ella y luego en una misiva a la nacion, intenta sostener la impunidad de los crímenes cometidos por las organizaciones terroristas que operaron en la década del 70. En tal sentido, sería interesante que el legislador, que distingue las bombas buenas de las malas, lea la nota aparecida en la publicación El Veraz, de San Juan, Puerto Rico, del 13 de abril de 2013, titulada "Por suerte no ganamos", escrita por el cubano-argentino Jorge Masetti, excolaborador del Departamento América de Fidel Castro. Sostiene allí Masetti que miles de jóvenes latinoamericanos recibieron instrucción en unidades militares cubanas para extranjeros. Que con "generosidad revolucionaria" se les ofrecían campos de entrenamiento e instructores. Que de esa manera, con empeño aprendieron a fabricar explosivos, tiro de infantería, defensa y técnicas de atentados. Que en las calles de La Habana desarrollaban las prácticas operativas de enmascaramiento, chequeo, contrachequeo, carga y descarga de buzones, pases rápidos, comunicaciones. En fin, todas las prácticas necesarias para convertirse en los futuros comandantes de la revolución latinoamericana. Los muertos fueron de a miles. Que aprendieron del Che, quien preconizaba: "Ante la duda, mátalo". Que aquellos compañeros que planteaban dudas eran catalogados de inmediato como pusilánimes pequeños burgueses, objetivamente aliados al enemigo. Los disparos en la nuca, muchas veces, solucionaron de manera tajante las discusiones políticas. "Por suerte no ganamos", concluye Masetti.

Creo que Solano debería revisar seriamente su postura respecto de esos grupos que, como dice Masetti, estaban integrados, entre otros, por argentinos que luego formaron las organizaciones terroristas que asolaron nuestra tierra en aquella desgraciada década del 70.

Francisco García Santillán

Duelo

Un jugador de la cuarta división del club Nueva Chicago salió a delinquir junto a dos compinches y fue abatido por un policía retirado. Insólitamente, el club al que pertenecía declaró un día de duelo y el cese de las actividades por este hecho. Increíblemente, un delincuente que se transformó en una deshonra para Nueva Chicago o hizo quedar mal el nombre del club termina siendo homenajeado por esa institución. A las claras, da una idea de la tergiversación de los valores o escalas morales en nuestra retorcida sociedad. De Ripley.

Miguel A. Decunto

Mapuches

El distinguido historiador Luis A. Romero, en su síntesis de la reunión sobre la araucanización de la Patagonia realizada en el Club del Progreso, al igual que los otros expositores de ese día, soslayaron un dato fundamental para encuadrar adecuadamente el problema. Cuando los mapuches comenzaron a cruzar a este lado de la cordillera, esas tierras estaban ocupadas por los tehuelches del norte, quienes opusieron resistencia y fueron derrotados en cuatro batallas: Llanquineo, Piedra Shoten, Barrancas Blancas y la del vado de Choele Choel. Los mapuches exterminaron hasta el último tehuelche adulto varón, reteniendo a las mujeres y los niños. Más al norte y el este estaban los pampas, los originarios talu-het y dihui-het, que ocupaban el norte de la provincia de Buenos Aires, este de La Pampa y sur de Córdoba. Si los mapuches hoy día se sienten intrusados por los blancos, hay que recordarles que antes ellos fueron los intrusos.

Guillermo José María Gaudio

Show de mangueras

Los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, que salimos a la calle por la mañana temprano, asistimos diariamente a un espectáculo bastante deplorable. Los encargados de los edificios "barren" las veredas a los manguerazos, en lugar de hacerlo con escobas o cepillos. Malgastan miles y miles de litros de agua potable, elemento escaso en muchos lugares de nuestro país (y del mundo). Es hora de tomar conciencia de este tipo de actitudes, y de que las autoridades correspondientes arbitren los medios para evitar este obsceno despilfarro de agua.

Marcelo Candel

Beneficios del norte

Las provincias y zonas andinas del noroeste, aparte de su gran belleza, gozan de un clima privilegiado para la salud, gracias a su gran cantidad de horas de sol, buena temperatura y muy baja humedad. Esto sería especialmente provechoso para la gente mayor y los jubilados. Esas provincias deberían gestionar un sistema ventajoso para que aquellas personas de edad avanzada, si así lo desean, puedan residir temporal o definitivamente en ellas. Desgravaciones y otras ventajas impositivas, sistemas de salud especiales, facilidades en el transporte y hospedaje de familiares que los visiten, subvenciones a instituciones para la tercera edad que allí se radiquen podrían ser algunos de los beneficios a implementar en esas provincias. Esta oferta de servicios atraería mucha mano de obra y personal especializado y hasta generaría un nueva alternativa turística.

Pedro Sylvester

