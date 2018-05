Lionel Messi estira su leyenda y calma la ansiedad de Jorge Sampaoli, que lo marca a distancia

El hat trick de Messi comenzó con un tiro libre Fuente: LA NACION - Crédito: Adrian Quiroga

Juan I. Irigoyen SEGUIR 8 de abril de 2018

BARCELONA. - Un Nº10 anda con ganas de convencer a Jorge Sampaoli; el otro quiere dejar en el olvido sus molestias musculares. Los dos encontraron la misma solución para sus problemas: el hat-trick. Paulo Dybala firmó un triplete en la victoria de la Juve ante el Benevento (4-2), Lionel Messi calcó el apetito goleador del cordobés frente a Leganés (3-1). Después de quedarse fuera de la última gira de la selección argentina por Europa, el jugador franquicia de la Vecchia Signora busca comprar su pasaje para Rusia. Messi, en cambio, necesita reencontrarse con su mejor versión. Y no hay mejor analgésico que los goles, El cordobés suma 21 en el Calcio; el rosarino 29 en la Liga y ya es el máximo artillero de Europa junto al egipcio del Liverpool, Mohamed Salah.

El kinesiólogo Marcelo D'Andrea, amigo personal del capitán de la Celeste y Blanca, presenció el último entrenamiento de Barcelona antes de que se enfrentara a Leganés. Tras los dos amistosos de la selección argentina, D'Andrea no volvió a Buenos Aires. Se quedó en la capital catalana para seguir la evolución del inconveniente muscular que sufría el Nº10 en el aductor de la pierna derecha. "Leo regula sus molestias, que haya marcado y que haya hecho el partido que hizo nos viene muy bien a todos", apuntó Ernesto Valverde, técnico de Barcelona. "Además", prosiguió; "Messi tiene que estar activo. Necesita jugar". Y Valverde lo puso en el Camp Nou. Solución para Barça, problema para Leganés.

Messi ya había advertido a la hinchada azulgrana de que estaba con ganas. Antes de finalizar el calentamiento, se quedó practicando tiros libres junto a Ter Stegen. Un divertimiento extra para el público del Camp Nou: el Nº10 dibujó una parábola perfecta, que rozó el travesaño y se coló en el arco del alemán. Primera ovación de la noche. No sería la última. Frente a un Leganés duro y defensivo, sobre todo bien estructurado, Barça no encontraba los puentes para abrir el marcador. Entonces, Messi hizo memoria. No tuvo que rebobinar mucho. El arquero Cuellar padeció en el partido, lo mismo que Ter Stegen en la entrada en calor: el intratable botín izquierdo del rosarino.

Messi este año: en 21 partidos marcó 20 goles y dio 9 asistencias. Esta temporada lleva 51 encuentros, con 42 tantos y 16 asistencias. Y en su carrera, en 752 juegos hizo 607 goles y dio 247 asistencias.

Messi gritó su sexto gol de tiro libre en la Liga. Una estadística que comparte con su amigo Ronaldinho, el último en marcar media docena de faltas directas en la campaña 2006-2007. Está endiablado el rosarino, de los últimos 24 tiros libres que lanzó, seis terminaron en la red. Una estadística que sigue conquistando la atención de sus compañeros. El Nº10 hacer correr a los rivales, pensar a sus compañeros. "Mañana me tengo que pensar una nueva frase para firmarle el balón a Leo", reveló Rakitic. Messi suma 40 tripletes con la camiseta azulgrana. "Es normal que se habla de Messi. Si hasta yo lo hago cuando llego a mi casa", completó el volante croata. Récord para Messi, récord para Barça. Con la victoria de ayer, el conjunto azulgrana cifró en 38 los partidos sin perder en la Liga. Una marca, en cualquier caso, que comprarte con la Real Sociedad.

Mientras Messi no quiere dejar de sorprender a la hinchada azulgrana, Dybala quiere reconquistar a Sampaoli. Mismos argumentos, distintos coyunturas para el rosarino y el cordobés.