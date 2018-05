Boca-Defensa y Justicia, Superliga. Guillermo Barros Schelotto: "El cansancio hizo que estuviéramos imprecisos; jugamos tres partidos en seis días"

Barros Schelotto lamentó la derrota

7 de abril de 2018 • 22:58

Un serio Guillermo Barros Schelotto lamentó la derrota frente a Defensa y Justicia, aunque destacó que Boca "tuvo tres o cuatro situaciones que no pudimos convertir y en un error defensivo perdimos el partido".

"Quizá la acumulación de cansancio hizo que estuviéramos un poco imprecisos para definir y para dar los pases bien. El primer tiempo fue parejo y fue justo el empate, y en la primera media hora del segundo tiempo tuvimos tres o cuatro situaciones que no aprovechamos. Me parece que tuvimos las situaciones para ganar el partido, y lo terminamos perdiendo por un error defensivo", resumió el entrenador del puntero de la Superliga .

De todas maneras, el Mellizo minimizó ese inconveniente: "El cansancio es algo que no me preocupa de cara al futuro, porque jugamos hace menos de tres días. Hasta el miércoles tendremos cuatro días para descansar. Hace tres días estábamos jugando con Junior, y tres días antes jugamos con Talleres. Jugamos tres partidos en seis días, y el plantel no llegó a recuperarse por completo."

Sobre el momento en el que Boca sufre este tropiezo, Guillermo desdramatizó: "No analizo el momento de las derrotas. Quizás es bueno para darnos cuenta de que la paridad en el fútbol argentino es evidente. Hoy tenemos una ventaja, veremos este domingo de acuerdo a los resultados, cuánta ventaja mantendremos."

De cara al futuro, Barros Schelotto fue breve: "Hay que ponerse a trabajar para tratar de ganar en Brasil y luego a Independiente"