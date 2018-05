Elisa Carrió apoyó a Mirtha Legrand: "El honor de tantos años no se mancha por una mesa equivocada"

Carrió mostró su apoyo con la diva, en este difícil momento Crédito: Eltrece

8 de abril de 2018 • 00:44

La diputada Elisa Carrió expresó su "apoyo explícito" a Mirtha Legrand ante las numerosas críticas que recibió la conductora por su programa del pasado sábado, en el que Natacha Jaitt acusó a varias personalidades de estar involucradas en el escándalo por abuso de menores en el mundo del fútbol.

Así lo recalcó la diputada en La Noche de Mirtha, programa al que acudió hoy como invitada junto a la parlamentaria del Mercosur por el bloque Cambiemos, Mariana Zuvic, y a los periodistas Pablo Sirvén y Silvia Mercado.

El apoyo de Lilita Carrió a Mirtha Legrand 0:54

Video

Carrió recalcó que su presencia en la mesa se debe al "respaldo y reconocimiento de tantos años" que tiene hacia la persona y trayectoria de la conductora, y dijo que "el error en un programa no puede hacer condenar" a una persona. "Solo la envidia y la miseria pueden hacer cuestionar a una gran señora de la Nación como lo es Mirtha Legrand", expresó.

Tras ello, señaló que fue al ciclo para "reivindicarla": "A cualquiera le puede pasar esto de tener una persona incontrolable (en el programa), pero creo que este es un día homenaje, por eso lo primero que dije fue: yo voy".

La diputada también consideró que Jaitt utilizó "el prestigio" del programa de Mirtha para realizar sus acusaciones en el marco de lo que ve como una operación institucional. "No se la agarren con la chica (en referencia a Jaitt); miren el proceso, que es perverso y siniestro. Cuando yo digo que hay instituciones, estoy poniendo nombres y apellidos a una guerra institucional sucia, lo de la chica es una anécdota", dijo, en relación a Jaitt y a la polémica en general.

En nombre de los presentes en la mesa, Carrió incidió: "Nosotros, creo que todos los que estamos acá, estamos en su apoyo expreso y para decirle al pueblo de la Nación, que la apoya y que la quiere, que es un día muy importante; hay que estar en los momentos difíciles".

A través de su cuenta de Twitter, Carrió también expresaba de forma simultánea este sentimiento. "Hoy vengo en homenaje a Mirtha. El honor no se mancha después de tantos años por una mesa equivocada, no cambia nada", manifestó primero. Luego, volvió a tuitear: "Vengo a este programa como reconocimiento a una gran mujer, que pudo haber cometido un error, pero no deja de serlo".

Mirtha le agradeció sus palabras y dijo: "Voy a llorar". Por otra parte, también manifestó su agradecimiento a Pablo Sirvén " por su artículo" publicado días atrás en este diario.

Pablo Sirvén, en la mesa de Mirtha Legrand: "A los chicos los rompieron en pedazos" 7:30

Video

Durante el programa, Sirvén dijo que "la televisión abierta a veces lucha con armas desesperadas" y, dirigiéndose a Mirtha, añadió que a la diva "se le factura peor por ser una gran figura con muchos años de trayectoria", pero también ocurre desde "lugares periféricos, desde sitios de Internet", donde los contenidos no se juzgan del mismo modo "que en un programa de la vidriera".

Para el periodista, hubo en este caso tres "cosas graves". Lo primero "y lo más importante es que se dejó de lado el tema de los chicos abusados, chicos pobres y desarraigados que tienen una ilusión de ser cracks y a los que rompieron en pedazos." "Otro tema grave es que aparezca una persona y enchastre, estamos acostumbrados desde lo que pasó con las chicas Coppola a que aparezcan estos personajes, de los realities y mismo del Bailando también", refiriéndose a "delitos que no se borran de ninguna manera, queda la mancha".