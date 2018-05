Ida y vuelta

Kirón SEGUIR 8 de abril de 2018

Qué hacer

Hola Kirón. Te consulto ya que tus respuestas son de mucha ayuda y satisfacción. Soy del 26 de junio de 1953 y paso un mal momento con mi marido, sin comunicación, pero compartiendo la vivienda, con infidelidad de su parte ¿Qué hacer? Él es del 11 de marzo 1951. Necesito clarificar y resolver (de una u otra forma, siempre somos las mujeres las que tenemos que hacerlo, ellos cómodos)Espero tu respuesta. Beso. Olga

Hola Olga. Sos una canceriana bastante independiente, con imaginación y carácter gracias al Ascendente en Acuario y la Luna en Sagitario. Él, en cambio, es de Piscis con Luna en Tauro y tiende a ser más adaptable que vos, menos decidido y por eso es cierto que vas a ser quien deba definir la situación. Actualmente Saturno frente a tu Sol y en Casa XII muestra los impedimentos, la tristeza, las pérdidas pero pone sobre la mesa situaciones de muy larga data que no estabas en condiciones de resolver. Vas a saber qué hacer pero no te apures, bajo el efecto de estos tránsitos los pasos que des serán lentos y. definitivos. En el horizonte se vislumbra una liberación, un cambio gigante, gente amiga que acompaña. Pero falta para eso al menos un año y medio. Madurá con sabiduría no el qué hacer sino el cómo. Todo mi cariño. Kirón

En firme

Hola querida Kirón. Te pido me ayudes a entender este momento de mi vida y me

orientes un poquito. Mi fecha de nacimiento es 08/01/1963 a las 3:25 has. de la madrugada en Capital Federal. Me siento más segura, bien, con puntas de trabajo pero como no estoy acostumbrada a eso me asusta. ¿Serán cosas en firme o es pasajero? Desde ya muchísimas gracias y espero tu respuesta Tania

Hola Tania. No me sorprende que te asuste la inestabilidad, ya que si bien sos de Capricornio, un signo muy concreto y comprometido, tenés Ascendente en Sagitario y Luna en Géminis, signos de los viajes y también de la huída, signos que no son de poner el cuerpo a la responsabilidad. Pero Saturno está sobre tu Sol y digamos que le da cuerpo a esa faceta tuya de responsabilidad y durabilidad. Lo que se presente ahora durará. Apostá a que dure. Suerte y un abrazo. Kirón

Mi signo

Hola Kirón. Lo mío es cortito. Quiero saber mi signo porque nací muy al límite. Soy del 2/21/47 por la madrugada. Muchas gracias,

Que tengas un feliz domingo. Eva

Hola Eva. Tu Sol y tu Luna, ambos en conjunción, están en Piscis. Eso potencia tu faceta intuitiva, mística, espiritual y. potencia también tu lado novelero, esa tendencia de Piscis a idealizar. No sé si naciste al límite pero sí puedo decir que tenés una capacidad de amor. ilimitada. Amá a quienes sepan valorar tanta dulzura. Un cariño grande. Kirón

