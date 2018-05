Alta fidelidad volverá en forma de serie

La película de Stephen Frears basada en la novela de Nick Hornby se convertirá en un programa televisivo protagonizado por una mujer Fuente: Archivo

La película de 2000 de Stephen Frears Alta fidelidad, basada en la gran novela de 1995 de Nick Hornby, ahora tendrá su remake en la pantalla chica. Según informó Deadline, Disney está produciendo una serie con las guionistas Veronica West y Sarah Kucserka (Bull, Ugly Betty) junto a la cadena ABC, que tendrá un giro especial: a diferencia del largometraje en el que John Cusack interpretaba a Rob Gordon, la serie será comandada por una mujer.

Las guionistas prometen correrse del material de base, pero manteniendo el estilo de comedia romántica y el espíritu de la prosa de Hornby, de la que se desprendía una rabiosa melomanía. Por lo tanto, la disquería que es el punto de encuentro del film pasará a tener como dueña a una mujer que también recordará sus relaciones pasadas con la música como disparador.

Cuando se le preguntó a Cusack en Twitter por el proyecto, el actor no demostró mucho entusiasmo: "Que el rol sea femenino está bien, el resto no tanto, pero es el libro de Nick y espero que él esté involucrado. Si no, va a apestar", escribió sin rodeos.