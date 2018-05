Copa Davis: Argentina, entre las opciones para el repechaje y la satisfacción por una serie ejemplar

El equipo argentino, con los colaboradores y dirigentes, celebra en la cancha del estadio Cantoni Crédito: Sergio Llamera/Prensa AAT

Sebastián Torok SEGUIR 8 de abril de 2018 • 18:57

SAN JUAN.- Rostros fatigados pero con expresiones radiantes. Voces aguardentosas. Cuerpos cansados. Valijas y raqueteros preparados para continuar el viaje. El lobby del hotel Del Bono Park, búnker del equipo argentino de Copa Davis durante la serie frente a Chile, es un hormiguero. Diego Schwartzman fue el primero en dejar la ciudad, con destino Buenos Aires (el martes volará al Masters 1000 de Montecarlo). Luego dejaron el hotel Nicolás Kicker y Guillermo Durán, los dos rumbo a Houston. Por último se marcharon Guido Pella , también con Houston como destino final, Machi González -seguirá su temporada en un challenger en Italia- y el cuerpo técnico encabezado por el capitán Daniel Orsanic . El triunfo 3-2 frente a Chile, por la Zona Americana 1, le permite al equipo nacional pensar en la posibilidad de regresar al Grupo Mundial en 2019, siempre y cuando se imponga en el repechaje de septiembre próximo. El martes próximo, en la sede de la Federación Internacional de Tenis, en Londres, se realizará el sorteo de los cruces, pero la Argentina tiene buenas chances de ser local.

La Argentina sería local ante Colombia, Austria, Suecia, India y Hungría. Sería visitante frente a Holanda. E iría a sorteo ante Bosnia, Uzbekistán y Japón. En caso de que el equipo nacional vuelva a ser local, San Juan es la primera opción. "Nos han tratado maravillosamente y tienen ganas de iniciar las conversaciones si nos tocara de local. Estamos muy contentos con la ciudad y seguro conversaremos en profundidad si ocurre", contó Diego Gutiérrez, uno de los vicepresidentes de la Asociación Argentina de Tenis .

El balance final de la serie fue favorable. Jugadores, dirigentes, capitanes y espectadores destacaron la organización y la puesta en escena en el estadio Aldo Cantoni. "Cuando elegimos a San Juan lo hicimos creyendo que era una oportunidad para que la Copa Davis estuviera en el interior del país -amplió el dirigente. El evento lo planeamos desde la Asociación y se lo transmitimos a San Juan. No nos asustó nunca la cercanía con Chile y los antecedentes de la última serie de los sillazos, porque desde hace tres años que venimos con Daniel (Orsanic) trabajando en un mensaje de respeto y acá teníamos la oportunidad de poder cristalizar el mensaje. Hicimos una campaña en medios de comunicación y en redes, diciendo que somos rivales y no enemigos. Pedimos que se tocara el himno los dos días (es obligatorio en la primera jornada), porque fue emocionante y se respetó. Desde lo deportivo había sospechas de que iban a venir más chilenos que argentinos y eso no ocurrió: fue un estadio lleno de argentinos con participación chilena. Además, se especuló que los 500 o 600 metros de altitud eran un condicionante negativo para nosotros y sin embargo nunca nos amenazó la altura".

La dirigencia de la Asociación dice haber aprendido la lección luego de la serie ante Italia en febrero de 2017 en Parque Sarmiento, la primera luego del título en Croacia. Aquella tuvo falencias de todo tipo. "Siempre se aprende de los errores. Pudimos aprender de los déficits que hubo contra Italia. Es bueno reconocerlo y tuvimos la oportunidad de demostrar que podíamos hacer un evento así. En esta ocasión se los invitó a los ex jugadores, a que participen de la hospitalidad, se les envió una invitación personal, estuvieron presentes algunos, otros agradecieron la invitación. Pudimos organizar el evento que soñamos", amplió Gutiérrez, uno de los dirigentes que acompañará en la lista a José Luis Clerc en las elecciones presidenciales en la AAT, el 3 de mayo próximo (el espacio opositor lo encabeza el cordobés Agustín Calleri ).

¿El resultado en la serie ante Chile puede llegar a influir en la votación? "Creo que van por caminos distintos. Sí creo que la organización de esta serie y la elección de un capitán como Orsanic, son disparadores directos. Hemos recibido un montón de mensajes de los clubes y de las federaciones porque se sienten parte de este triunfo", comentó Gutiérrez.