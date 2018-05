De los lectores: cartas & mails

9 de abril de 2018

Carta de actrices

Respecto de la carta abierta a los diputados que hicieron pública algunas actrices, quisiera destacar tres cuestiones que muestran que la proclama es hipócrita y manipuladora. Dicen: "Les pedimos su voto para terminar con la muerte, la cárcel y el silencio". Seguramente saben que la persecución penal y condena del delito de aborto es muy baja (en seis años solo dos casos, según el relevamiento del Centro de Estudios de Estado y Sociedad). Sabemos de personas públicas que confiesan abortos y no son encarceladas. Por lo tanto, el argumento de la criminalización no se sostiene. Dicen: "No estamos a favor del aborto. Estamos a favor de la despenalización del aborto". "Les pedimos que voten el proyecto de la campaña nacional". Seguramente, también saben que dicho proyecto no nombra ni una sola vez la palabra despenalización. Se trata de un proyecto de aborto libre.

Dicen: "...aquellas mujeres que arriesgan sus cuerpos en manos de un negocio siniestro...". ¿Por qué lo denominan negocio siniestro... ¿Porque es gratuito? ¿Porque solo acceden a él quienes tienen dinero? Lo mismo ocurre con las cirugías estéticas y no se las denomina así. Quizás es, porque saben (y no dicen), que se paga para matar.

Myriam Mitrece de Ialorenzi

myriammitrece@uca.edu.ar

La violencia

Sectores sociales, religiosos y políticos, en reiteradas oportunidades y por diferentes medios, se han manifestado de forma enfervorizada por la defensa de la vida en el controvertido tema del aborto, pero esa misma postura no la adoptaron en defensa de la vida de las víctimas que a diario mueren por causa de la violencia irracional enquistada en nuestro país, problema cuya trascendencia merece un tratamiento similar.

Rodolfo Leandro Salomone

DNI 4.313.335

Dietas legislativas

Un razonable e inteligente sistema para las dietas de los legisladores, que evitaría suspicacias cuando deseen viajar sin límites mensuales, consistiría en que el legislador interesado pueda realizar mediante la informática (hoy se compran pasajes por Internet, hasta con un teléfono celular que usan habitualmente) o una oficina dentro del Congreso que gestione el servicio y consigne la empresa y el medio de preferencia del legislador, incluidos los que viajen en auto. El interesado deberá traer los recibos de los gastos originados, como sucede en cualquier empresa u organización que paga viáticos. El pago lo haría, a una cuenta especial, el Congreso con un código para cada legislador. En cuanto al pago por desarraigo, debería abonarlo su provincia de la coparticipación federal de impuestos que participa, ya que es la provincia la que envía un representante legislativo votado por sus ciudadanos al Congreso, y no es justo que todos los demás paguen.

Juan José Varrone

juanjose1936@gmail.com

Nafta al fuego

El Gobierno no deja de manifestar su intención de bajar los índices de inflación, pero paralelamente no cesa de aumentar las tarifas de los servicios públicos, a lo que se suma el incremento en el precio de los combustibles. ¿Habrá alguna persona sensata en el Gobierno que reaccione a tiempo y que advierta, antes de que sea demasiado tarde, que están tirando nafta al fuego?

Oscar E. García

osedgar@yahoo.com

Autovía 2

La señalización de las velocidades máximas y precautorias en la Autovía 2 cumple parcialmente su objetivo vial. Es decir, el automovilista ve claras señales del momento en que debe reducir la velocidad de 120 km/h a 100, 80 y 60 cuando ingresa a zonas urbanas (Chascomús, Lezama, Sevigne, Dolores y otras). Pero al salir de ellas, a 60 km/h, no hay señales que indiquen que se puede aumentar la velocidad, hasta que, a unos kilómetros, se encuentra la señal de 120 km/h. Esto sin duda promueve un ameno debate entre los pasajeros del vehículo sobre qué hacer ante tales circunstancias . Sería oportuno señalizar las salidas urbanas con carteles de velocidades crecientes del mismo modo prolijo con el que se señaliza la reducción de velocidad.

Alberto Gesualdi

agesualdi2014@gmail.com

Factura de Edesur

Tras la lectura de las facturas (en este caso de Edesur), quisiera que se aclarara la razón por la cual debemos pagar un extra del 6,3830% en concepto de contribución municipal. ¿Acaso ya no pagamos el ABL correspondiente, cuyo monto ya ha sido incrementado en forma intempestiva, como otros servicios, lo que afecta al bolsillo del ciudadano? Aumento, por otro lado, que podría haber sido realizado en forma progresiva y paulatina.

Jorge Gilberto Garzarelli

DNI 4.395.740

Dilema

En todas las playas de estacionamiento hay carteles que informan que no se hacen responsables de los daños ni de los robos que puedan sufrir los vehículos. Sin embargo, en la mayoría de ellas se nos exige dejar el automóvil con las llaves. Ante la falta de espacio para estacionar en la vía pública, ¿qué conducta se debería adoptar frente a este dilema? ¿Dejarle el vehículo abierto, sin alarma y con las llaves a un desconocido? ¿Recorrer la ciudad esperando el milagro de encontrar un espacio libre o finalmente resignarnos a la suerte que nos depare utilizar los medios públicos de transporte y olvidarnos definitivamente del automóvil?

Miguel Budich

Mabudich@gmail.com

Celulares molestos

Una lectora detalló en una carta cómo durante un concierto en el Teatro Colón un espectador revisaba su celular y enviaba mensajes. Para evitar estos abusos en salas de cine y de teatro, ¿no se puede eliminar la señal durante el espectáculo? La luz de las pantallas distrae e incluso molesta por su brillo. No creo que haya tantos plomeros u obstetras en las salas, por mencionar dos emergencias que ameritan tener un celular abierto durante la función.

Elsa Scopazzo

DNI 4.933.395

En la Red

Facebook

Lula

"Acá tendría que ser igual. A copiar, señores jueces argentinos, que se termine la corrupción " - Carlos Oliva

"Brasil va desmalezando su gran corrupción gracias a una justicia proba con buena praxis y a un pueblo que no encubre corruptos. La Argentina sigue encubriendo, adulando y aplaudiendo la corrupción" - Anne Orrasch

"¡Si los jueces de acá actúan como en Brasil nos quedamos sin políticos!" - Natalia Pérez

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)