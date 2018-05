Carrió redobla su ofensiva contra Lorenzetti

Fuente: Archivo

Mañana ampliará en el Congreso su denuncia por el uso de las escuchas y una inteligencia paralela

Jaime Rosemberg SEGUIR 9 de abril de 2018

Amagó con decirlo anteanoche en la mesa televisada de Mirtha Legrand, y finalmente lo confirmó ayer en las redes sociales.

Lejos de la tregua que desearían en la Casa Rosada, la líder de la CC-ARI Elisa Carrió prepara por estas horas una ampliación de su pedido de juicio político en la Cámara de Diputados contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti .

Según pudo saber LA NACION, el escrito, que se presentará mañana en la Cámara de Diputados -para ser remitido a la Comisión de Juicio Político-, se centrará en dos ejes: la presunta "utilización" por parte del presidente de la Corte de la potestad de las escuchas que hoy tiene la Corte y la creación de una supuesta "inteligencia paralela" a través de esas herramientas, y la "presión" de Lorenzetti hacia "otros poderes" como el propio gobierno del presidente Mauricio Macri para que "frene" el proceso del juicio en su contra.

"Creemos que el presidente de la Corte está haciendo inteligencia a través de la oficina de escuchas", afirmó a LA NACION el diputado Juan Manuel López, quien junto a Carrió, su equipo de abogados y la también diputada nacional Paula Olivetto darán los retoques finales a la ampliación de la denuncia contra Lorenzetti.

Anteanoche, en el programa de la dama de los almuerzos, Carrió habló de las acusaciones a políticos y periodistas de la mediática Natacha Jaitt sobre abusos de menores en el club Independiente, y las definió como parte de "una guerra sucia entre poderes que tiene como eje al presidente de la Corte, que es siniestro y se siente acorralado" por su pedido de juicio político, según expresó.

"Fijate que Jaitt dijo que esto llegaba hasta Olivos, había una intencionalidad de perjudicar al Gobierno", dijo la diputada. "Detrás de Jaitt hay un Frankenstein que está en la Corte", explicitó la legisladora.

"El sistema de escuchas lo tiene la Corte y donde están las causas de escuchas hay un socio de Lorenzetti, que es [Ariel] Lijo", agregó Carrió. En el escrito presentado hace un año, la diputada relacionaba a Lijo con Juan Tomás Rodríguez Ponte, a cargo de la Dirección General de Interceptación y Captación de las Comunicaciones dependiente del Alto Tribunal. "Ya se lo dije al Presidente, [Lorenzetti] quiere ser presidente a cualquier costo", embistió la diputada en el programa de Legrand.

En relación con las presuntas presiones del titular de la Corte hacia los funcionarios para que retiren o "cajoneen" el pedido de Carrió, en la CC-ARI prefirieron no dar pistas. "Vamos a analizar muy bien las pruebas que tenemos para no dar lugar a desmentidas", afirmaron en el espacio fundado por Carrió.

Acusaciones

En el texto presentado en 2017, Carrió ya hacía mención a la presunta influencia de Lorenzetti en el sistema de escuchas.

"Lorenzetti está montando un aparato de inteligencia a través del sistema de escuchas, del de peritos y a través de la nueva Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (que podrían funcionar como verdaderos agentes de inteligencia encubiertos), todo manejado sin independencia o con un disfraz de independencia que queda a cargo de personas con relaciones de amistad y de otra naturaleza con el presidente de la Corte, quienes están en puestos claves", dice el texto del pedido de juicio político que Carrió y sus entonces compañeros de bancada de la CC-ARI presentaron en abril del año pasado, y que se encuentra en la comisión presidida por el macrista Javier Pretto (Córdoba).

De la comisión también forman parte, como vicepresidentes, la kirchnerista Gabriela Cerruti y el diputado López. Máximo Kirchner y la propia Carrió también la integran, además de otros macristas con buen diálogo con la Casa Rosada como Pablo Tonelli, Carmen Polledo y el propio presidente del bloque, Nicolás Massot. Durante el año pasado, su actividad fue nula, contaron a LA NACION fuentes de esa comisión.

En la Casa Rosada, los funcionarios no se mostraron sorprendidos por la renovada embestida, aunque prefirieron la mesura. "No hay nada nuevo, no nos podemos ni queremos meter, aunque Lorenzetti también se la busca con su apoyo a la corporación de Comodoro Py", aclararon cerca del Presidente, que más de una vez habría recibido quejas del propio titular de la Corte Suprema por los ataques de la diputada.

Aunque el Presidente se muestra equidistante, dentro de la Casa Rosada no ocultan su malestar con el titular de la Corte Suprema, a quien ven "detrás" de las recientes liberaciones de funcionarios kirchneristas y del empresario kirchnerista Cristóbal López. El nombramiento de Inés Weinberg de Roca como postulante a procuradora general de la Nación, resistida por la Justicia Federal, también se enmarca en esta pulseada del Gobierno con la Justicia que incluye a Carrió y el titular de la Corte, deslizó un funcionario.

¿Y los vínculos entre los socios de Cambiemos? "No cambia nada, Carrió dijo, además, que está más que nunca dentro del espacio Cambiemos", afirmaron en un despacho de Balcarce 50 con la intención de relativizar el renovado ataque de la líder de la CC-ARI.

Un nuevo capítulo de la vieja batalla

Elisa Carrió

Líder de la CC-Ari

"Detrás de [Natacha] Jaitt hay un Frankenstein que está en la Corte y se llama [Ricardo] Lorenzetti"

"El sistema de escuchas lo tiene la Corte y donde están las causas de escuchas hay un socio de Lorenzetti, que es [Ariel] Lijo"

"Se lo dije al Presidente, este hombre es siniestro y quiere ser presidente a toda costa"

Ricardo Lorenzetti

Presidente de la corte

En el Gobierno no desmienten el enojo del titular de la Corte Suprema por la presentación de Carrió. A fin de año vence su cuarto período al frente de la Corte Suprema