Corazones en fuga

Fuente: Reuters - Crédito: Hannah McKay

9 de abril de 2018

Podría ser solo un mural livianamente colorido; street art con un toque de pop, cierto aire naif. Los colores justos para enmarcar tan pero tan bien el paso decidido de la chica del gorro rojo, el bolso al hombro, el celular en la mano. Swinging girl en una ciudad que no, ya no es el swinging London que alguna vez fue. Parte de un mundo que jamás ejerció la inocencia. Quizás la adolescente londinense sepa de qué se trata este grafiti que ilumina el Borough Market, en la orilla sur del Támesis. Realizado por el artista callejero James Cochran, busca recordar, con imaginería de cuento de hadas, un día marcado por el horror: el 3 de junio del año pasado, cuando una camioneta embistió a las personas que paseaban por el lugar. Son ocho corazones, uno por cada víctima fatal de aquel atentado. Mientras tanto, las noticias de atropellos masivos siguieron y siguen sucediendo. Como un sistemático y agorero recordatorio de un tembladeral que no cesa.