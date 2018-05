Macri disculpa a Francisco, pero se pregunta por qué no va a España

Fuente: Archivo - Crédito: Rodrigo Néspolo / LA NACION

9 de abril de 2018

Hace poco lo felicitó calurosamente por su cumpleaños, y no se cansa de destacar su "liderazgo moral". Pero el presidente Mauricio Macri pareció meter "una cuña" contra el papa Francisco porque aún no ha visitado, además de la Argentina, España. "Mirá vos, qué raro, siendo un país tan católico", contestó el Presidente en una entrevista al diario español ABC. El Presidente disculpó a Francisco por no venir a la Argentina, ya que según su visión el Papa "estará buscando el momento apropiado". Pero reiteró que, de aprobarse la despenalización del aborto que comenzará a debatirse esta semana en el Congreso, no vetará la ley. "A la Argentina le sirve que se debata", dijo el Presidente.

Frigerio fue a un acto en San Luis, pero Rodríguez Saá no apareció

Trajinados días vivió el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, al visitar Misiones y Chaco con el presidente Mauricio Macri: también cumplió con una agenda "paralela" que lo llevó a San Luis y Santiago del Estero. En la tierra de los Rodríguez Saá se dio, otra vez, un desencuentro: el ministro entregó a 48 familias de la capital puntana viviendas del plan Procrear, acompañado por su secretario del área, Iván Kerr. El gobernador Alberto Rodríguez Saá "fue invitado, pero no vino", dicen en la Casa Rosada, aunque el que sí apareció fue Claudio Poggi, el exgobernador peronista enfrentado con el poder puntano.

Los "progresistas díscolos" se unen por Lula y quieren sumar a Stolbizer

Para algunos, fue un reencuentro después de muchos años. Convocados por Fernando "Pino" Solanas, un conjunto de dirigentes peronistas y progresistas compartieron un acto con la promesa de "armar un espacio más amplio" de cara a 2019. Los miembros de la flamante mesa de la Convergencia Nacional coincidieron en atacar el "golpe institucional" contra Lula en Brasil y se mostraron dispuestos a incorporar a la dirigencia del PS y a Margarita Stolbizer. En un clima distendido, se llevó elogios el veterano socialista Héctor Polino , que a los 85 años "parece en formol", según lo elogió Mario Cafiero, otro de los participantes.