Copa Davis: Diego Schwartzman y Guido Pella dejaron atrás las sensaciones ingratas

Diego Schwartzman, Guido Pella y la frase de Magic Johnson que lo resumió todo. El sabor amargo que les había quedado a ambos amigos tras el descenso a la Zona Americana quedó atrás luego de que ambos llevaran al equipo argentino al repechaje por el regreso a la elite Crédito: Pablo Estevez/ Prensa AAT

Sebastián Torok SEGUIR 9 de abril de 2018

SAN JUAN.- Fueron siete meses. Siete meses con algo atragantado, con una sensación ingrata, con un sabor rancio. El descenso a la Zona Americana de la Copa Davis luego de dieciséis temporadas consecutivas en la elite le hizo daño a Diego Schwartzman y Guido Pella. Pusieron el cuerpo viajando a Astana para jugar frente a Kazakhstán y tratar de evitar la pérdida de la categoría, no rindieron (tampoco lo hicieron Machi González y Andrés Molteni, debutantes en la competencia) y el equipo nacional sufrió un mazazo inesperado apenas un año después de la conquista de la Ensaladera. "Contra quien sea, donde sea, ahí estaremos", escribió Pella en su cuenta de Twitter, apenas tres días después del impacto. Schwartzman, su amigo, no se hizo el distraído y, de inmediato, se sumó al mensaje del bahiense con el emoji de un puño y la bandera argentina.

Siete de abril de 2018. Pella conquista el quinto punto de la emotiva serie frente a Chile, en San Juan. El zurdo abre los brazos, como queriendo abarcar a todos sus compañeros, que saltan al costado de la cancha. Es el Peque Schwartzman, que había ganado dos puntos para el equipo capitaneado por Daniel Orsanic, el primero que llega al abrazo eufórico. Se desahogan. La Argentina aun no regresó al Grupo Mundial, es verdad, pero dio un primer paso. Y lo logró ante un rival que elevó su nivel y no se encogió pese a no ser el favorito.

"Diego y yo dijimos que íbamos a estar, que no importaba el momento ni la circunstancia. Él debe estar sintiendo una tranquilidad importante porque ganó sus dos puntos. Sé que le cuesta un poco entrar a jugar para Argentina y en esta serie lo hizo de manera increíble. Jugar con amigos, con personas a las que uno quiere que le vayan bien, es mejor, y así somos en este equipo", le dice Pella a LA NACION, antes de viajar a Houston para continuar con su calendario ATP. "Sabía que Guido iba a ganar el quinto punto, lo sabía. Por eso quería ganar el cuarto y darle esa oportunidad. Desde Astana que esperamos la chance, así que la felicidad es doble. Ojalá tengamos muchas más series juntos", añade Schwartzman, el 15° del circuito, que en pocas horas viajará a Montecarlo.

Tienen química entre ellos y posan para las fotos señalando uno de los mensajes distribuidos por el cuerpo técnico en las paredes del hotel, en esta ciudad. "No preguntes que pueden hacer por ti tus compañeros, preguntate que puedes hacer tu por ellos". La frase le pertenece a Magic Johnson y ambos tenistas dicen compartir esa filosofía. "Diego y yo sentimos un alivio. En el circuito también he recibido golpes duros, pero en la Copa Davis son más duros porque hay un país pendiente. Pero sentir lo bueno y lo malo con amigos es distinto. Cuando perdí el quinto punto contra Italia (en la 1ª rueda de 2017), sentí una contención enorme y lo mismo ahora", explica Pella, 63° del tour. "Esta semana estuvimos disfrutando y tratando de manejar los nervios. Nico (Kicker), la Rata (Guillermo Durán) y Machi (González) aportaron mucho. Sacamos adelante una serie muy dura y hay que seguir, porque nos queda un paso más para devolver a la Argentina adonde tiene que estar", agrega el Peque.

¿Cuánto los afectó el descenso en 2017? "Fue duro", arremete Pella. Y sigue: "Era mi primera experiencia fea en la Davis. En 2016 había arrancado demasiado bien, de una manera que ni siquiera soñaba, levantando la Copa en mi año de debut. Uno aprende más de los llantos que de las victorias. Lo que pasó con Italia y Kazakhstán me sirvió para encarar más fuerte esta serie". Schwartzman amplia: "Saqué cosas para mejorar de aquella serie. Fue rara y difícil, ellos jugaron mejor y nos ganaron. Dejamos todo y no hubo excusas".

Pella cruza los dedos y espera que la Argentina tenga suerte en el sorteo de mañana, donde se definirá el rival del repechaje, en septiembre: "El año pasado no nos podía haber tocado peor equipo y encima de visitante. Ojalá que nos toque de local y logremos subir al Grupo Mundial". "Contra Chile pudimos jugar bien y sacar adelante una serie bajo presión. Faltan varios meses para el repechaje, cada uno seguirá su camino, pero vamos a estar pendientes, esperando el repechaje", completó el jugador formado en Náutico Hacoaj.

El 3 de mayo habrá elecciones en la Asociación Argentina de Tenis. Orsanic avisó que dejará su cargo si pierde la lista encabezada por José Luis Clerc. Por ello, Pella deja un último mensaje: "Estuvimos al margen de lo que se podía decir, no creo que un resultado tenga que cambiar algo. Por ahí, en Argentina, cuando va bien somos todos Gardel y cuando va mal nos tenemos que ir todos. Con eso hay que lidiar. Espero que le podamos dar a Argentina la alegría de ascender y ojalá que esté Orsa en septiembre, yo lo deseo y mi apoyo es incondicional. Por lo menos que sea capitán en el repechaje, deje a Argentina en el Grupo Mundial y después que haga lo que quiera".

Pella y Schwartzman, amigos, unidos y, ahora, parcialmente aliviados.

Semifinales decididas: la España de Nadal y Ferrer visitará a los franceses

Rafael Nadal y David Ferrer fueron ovacionados en la Plaza de Toros de Valencia tras concretar la remontada sobre Alemania por 3-2. Tras el 2-1 en favor de los visitantes, el N° 1 del mundo le dio una lección a Alexander Zverev (6-1, 6-4 y 6-4) y David Ferrer (36 años) se lució en un emocionante final ante Philipp Kohlschreiber, superándolo por 7-6 (7-1), 3-6, 7-6 (7-4), 4-6 y 7-5, en casi cinco horas, llevando a España a las semifinales de la Copa Davis. Su rival, en septiembre y de visitante, será Francia, que superó 3-1 a Italia, de visitante, en Génova. El punto final de los franceses lo logró Lucas Pouille ante Fabio Fognini (2-6, 6-1, 7-6 [7-3] y 6-3).

La otra semifinal la disputarán Croacia, de local, ante los Estados Unidos. Marin Cilic logró el pase a la próxima etapa al derrotar a Mikhail Kukushkin por 6-1, 6-1 y 6-1, logrando una ventaja definitiva ante Kazakhstán (3-1). EE.UU. superó 4-0 a Bélgica, que estuvo disminuido por la ausencia de David Goffin.