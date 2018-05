Eduardo Coudet: "Me fui de boca con el asistente, fue la calentura del partido"

Eduardo Coudet Crédito: Mauro Alfieri

8 de abril de 2018 • 22:54

Eduardo Coudet se mostró más sereno media hora después del final el partido que Racing perdió ante River. Si luego del segundo gol del Millonario mostró su peor cara, desencajado y con insultos al arbitraje, en la conferencia de prensa el entrenador admitió su error y valoró el juego de su equipo.

"Me fui de boca con el asistente. Fue la calentura del partido. Nunca está bien, pero hace un año y medio que no me echaban", dijo el Chacho, que remarcó el esfuerzo que viene haciendo para mejorar su comportamiento.

Con respecto al desarrollo del juego, explicó: "Si lo jugáramos de nuevo, lo iríamos a buscar igual. Que la figura del partido haya sido el arquero rival habla muy bien de nosotros".

"Creo que enfrentamos un rival de mucha jerarquía. Este es el camino. Generamos mucho ante un rival importante. Todos estamos identificados con esta forma", agregó.

Y subrayó: "No me voy contento porque perdimos, pero sí conforme con el partido que hicimos".