El cruce de Elisa Carrió y Luis Majul por Ricardo Lorenzetti

La líder de la Coalición Cívica trató al juez de la Corte de Crédito: Captura de TV

9 de abril de 2018 • 01:08

En una entrevista en La Cornisa, el periodista Luis Majul le preguntó a la diputada Elisa Carrió sobre las denuncias hechas contra Ricardo Lorenzetti y se desató una discusión en vivo donde la líder de la Coalición Cívica trató al juez de la Corte de "desestabilizador" y de "operar con los servicios".

Mientras dialogaban sobre las acusaciones de Natacha Jaitt en el programa de Mirtha Legrand y sobre Lorenzetti, Carrió expresó: "Una cosa es que haya abuso de menores y la competencia es de los fiscales provinciales. Esto es lo que se está investigando hoy en la justicia provincial", dijo y continuó: "¿Qué es lo que está haciendo [Ricardo] Lorenzetti? Está presionando para llevar... Por eso esta chica que hace la operación -en referencia a Jaitt- habla de trata, para llevársela a un juez amigo de Lorenzetti de modo de tener condicionado al periodismo y la política".

En ese momento, comenzó el cruce:

Luis Majul: No me consta lo de Lorenzetti.

Elisa Carrió: Que te conste, no sabes la locura que tiene, es peor que vos de obsesivo.

Luis Majul: Primero, no me compares. Si vos tenés pruebas, aportalas. Si no tenes pruebas es complicado porque es como revolear, pero yo no lo defiendo. Si es responsable, que pague.

Elisa Carrió: Tengo cinco denuncias penales contra [Ricardo] Lorenzetti.

Luis Majul: Pero acá vos le estas achacando que está protegiendo a los pedófilos.

Elisa Carrió: Lo que estoy diciendo es que un desestabilizador de la democracia y opera con sectores de los servicios.

Luis Majul: No lo defiendo, pero tenes que probarlo, sino es un revoleo de cosas.

Elisa Carrió: Lo voy a probar con todos los testigos.

Majul insistió en que él no defendía al juez de la Corte, pero Carrió le dijo: "Me parece que sí". "Si no pienso como vos, lo estoy 'defendiendo'", le contestó el periodista.