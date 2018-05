Todos hablaron de Franco Armani: el mensaje de Marcelo Gallardo para Jorge Sampaoli y la sinceridad del Chacho Coudet

Armani fue la gran figura de River y recibió muchos elogios Crédito: Fabián Marelli

9 de abril de 2018 • 08:33

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, destacó ayer la gran tarea de su arquero, Franco Armani, al que calificó de "arquero de selección", aunque se preocupó en aclarar que él no le arma "el equipo a (Jorge) Sampaoli", quien justamente lo estuvo observando en el Cilindro de Avellaneda, donde vencieron por 2-0 a Racing

"Armani es un jugador de selección por el nivel que tiene, pero a mí no me corresponde decir quién tiene que ir al Mundial", aclaró Gallardo en los pasillos del estadio.

Para el entrenador de Racing, Eduardo Coudet, la experiencia de enfrentarse al arquero de River, figura del partido, no fue nada buena Y, fiel a su estilo, así lo hizo saber en la conferencia de prensa posterior a la derrota de su equipo.

-¿Quién fue la figura del partido?-, preguntó el DT apenas comenzó la charla con los periodistas.

-Armani-, le respondieron.

-Tan errado con el partido que propusimos no estábamos. Indudablemente, lo queríamos ir a buscar, lo queríamos ganar. Tapó mucho el arquero de ellos.

Y, luego, remató con una frase que se viralizó rápidamente: "La verdad es que ya no lo quiero ver más a Armani. Para mí es una mala experiencia cruzarlo. Pobre, no tengo nada contra él. Es un arquerazo, pero no lo quiero cruzar más".

¿Por qué Coudet no tiene buenos recuerdos de Armani? Porque ya le tocó cruzarse con otra excelente actuación del arquero cuando el Chacho era director técnico de Rosario Central, y en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2016, Armani se lució al salvar varias veces el arco de Atlético Nacional de Medellín, que solamente perdió 1-0 en Rosario, revirtió la serie al imponerse por 3-1, y terminó por consagrarse campeón.

El partido

"Le ganamos a un equipo que venía jugando bien y era sensación del campeonato, así que pegamos una linda piña en esta cancha", aseguró el Muñeco.

Sin embargo, Gallardo admitió que a River le "costó mucho en el primer tiempo recuperar la pelota y tenerla, pero en el segundo, con los ingresos con (Rafael) Santos Borré y (Exequiel) Palacios, se consiguió la frescura que hacía falta".

"Pero lo bueno es que logramos la cuarta victoria consecutiva que nos permite seguir creciendo en la tabla y pensando en un lugar en la Libertadores, pero debemos ir partido a partido (están a cinco unidades del quinto, Independiente, en zona de Sudamericana)", completó un Gallardo exultante.

Armani fue la gran figura de River y recibió muchos elogios Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Coudet, por su parte, remarcó: "Hoy nosotros fuimos a buscar el partido y generamos muchas situaciones de gol ante un gran rival que tuvo en Armani a la figura de la cancha.

El "Chacho" reconoció que en el "segundo tiempo River empezó a manejar los tiempos. Y el primer gol vino por un error nuestro, pero tampoco es para echarle la culpa al arquero (Juan Musso) por una mala salida desde el arco, ya que acá siempre se convive con el error".

"Pero igual sé que este es el camino. Generamos mucho ante un rival importante. Todos estamos identificados con esta forma de jugar. No me voy contento porque perdimos después de ocho fechas, pero sí conforme con el partido que hicimos", concluyó Coudet, que ahora tiene a Racing fuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2019.

Fuente: Télam.