Paterno: Al Pacino protagoniza un telefilm centrado en los abusos en el fútbol americano

Paterno (Estados Unidos/2018) Dirección: Barry Levinson Elenco: Al Pacino, Riley Keough, Kathy Baker, Annie Parisse, Greg Grunberg, Peter Jacobson, Tess Frazer y Jim Johnson Duración: 105 minutos. Esta noche, a las 22, por HBO (disponible luego en HBO Go y Flow de Cablevisión) Nuestra opinión: Buena

Más allá de las valoraciones artísticas que puedan hacerse de esta nueva película del veterano director de éxitos como Diner, Buenos días, Vietnam, Rain Man, Avalon, Bugsy y Mentiras que matan, lo primero que llama la atención de Paterno son las múltiples similitudes con los casos de abusos de menores en los clubes del fútbol argentino que salieron a la luz en las últimas semanas.

En Paterno no es en el ámbito del "soccer" sino en el fútbol americano donde ocurrieron esos hechos, que también tardaron muchos años (luego de una larga e intrincada cadena de impunidades y complicidades) en ser denunciados, investigados y finalmente castigados. Tras dirigir en 2017 The Wizard of Lies, biopic sobre el financista (y estafador) Bernie Madoff que interpretó Robert De Niro, Levinson volvió a trabajar para HBO en otra película inspirada en un célebre y polémico personaje real (Joe Paterno) y protagonizada por otra leyenda como Al Pacino . Paterno fue uno de los más exitosos entrenadores de fútbol americano de todos los tiempos, una leyenda viviente que estuvo al frente del equipo de la Penn State University entre 1966 y 2011 (murió en 2012, a los 86 años). Sin embargo, el final de su carrera se vio empañada por los casos de abusos sexuales a menores en los que estuvo involucrado uno de sus asistentes: Jerry Sandusky (interpretado aquí por Jim Johnson).

La película comienza cuando el octogenario Paterno es sometido a una serie de chequeos médicos. Cuando su cuerpo es escaneado por un tomógrafo computado él empieza a recordar los hechos que son narrados como largos flashbacks ambientados en diferentes épocas. En una de las primeras escenas, se reconstruye el momento en que logra con su equipo la victoria número 409 (récord histórico en esa especialidad) gracias a una jugada garabateada en un papelito. Sin embargo, cuando parecía que el film iba en la línea de El juego de la fortuna, se abandona por completo la épica deportiva para convertirse en una historia de investigación periodística y denuncia más cercano al espíritu de la ganadora del Oscar En primera plana (sobre la pedofilia en la Iglesia).

El largometraje de Levinson está narrado desde el punto de vista de Paterno (un Pacino que no tiene pruritos en exponer el costado más patético de su criatura), su esposa Sue ( Kathy Baker ) y sus hijos Scott (Greg Grunberg) y Mary Kay (Annie Parisse), mientras una joven periodista de apenas 23 años interpretada por la ascendente Riley Keough (protagonista de la primera temporada de la serie The Girlfriend Experience) sigue el caso buscando los testimonios de las víctimas.

La investigación de Sara Ganim para el diario local The Patriot-News le terminó logrando nada menos que el premio Pulitzer. Lo que el film va exponiendo (y es mejor no adelantar nada al respecto) es hasta qué grado Paterno y la Penn State University a nivel institucional sabían de lo que pasó en su sede durante varias décadas. Una historia que –más allá de algunas indecisiones narrativas y de ciertos subrayados– resulta tan fascinante como perturbadora y, vista desde la Argentina de hoy, alcanza una actualidad y una dimensión hasta hace poco insospechadas.