Benjamín Vicuña y la dulce foto de su hija Blanca

9 de abril de 2018 • 10:16

"Amor verdadero que vive en el tiempo", escribió Benjamín Vicuña en su cuenta de Instagram a modo de epígrafe de la foto que compartió de su hija Blanca, fallecida en 2012, tras sufrir una grave descompensación a raíz de unas bacterias que contrajo durante unas vacaciones familiares a México.

Vicuña suele subir a sus redes sociales fotos de sus días con sus hijos o con su actual mujer, la actriz China Suárez, pero el dolor por la pérdida de la pequeña siempre está presente en su vida. Y así lo señaló el año pasado durante una entrevista con la revista ¡Hola!, en donde dijo, además, que le agradecía a su pareja que lo acompañara: "No hay un solo día en que yo no piense en Blanca, soy un hombre extraviado... Y, en ese sentido, la China comparte mi dolor desde el lugar que puede. Hay que ser muy generoso para acompañar a alguien en ese camino. Valoro profundamente su entrega porque no es nada fácil".

Amor verdadero que vive en el tiempo. Una publicación compartida de Benjamín Vicuña (@benjavicunamori) el Abr 8, 2018 at 6:33 PDT

Pampita Ardohain también suele postear fotos y frases dedicadas a su hija. El último posteo al respecto fue un emotivo texto que publicó en el día de la mujer que hacía alusión a la pérdida de su hija. El escrito se titula "La mujer rota" y es de Lorena Pronsky, una psicóloga que vive en La Plata y que comparte sus textos en las redes sociales. La publicación de la modelo y conductora originó muchos mensajes de cariño y apoyo.