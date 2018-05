Anna Cohen: "El precio de los bonos hoy es muy atractivo"

Entrevista a Anna Cohen 3:24

Video

Sofía Diamante SEGUIR 9 de abril de 2018 • 11:52

"Hay valor agregado como para que la Argentina sea atractiva igual si la decisión [de recategorizarla como mercado emergente] se posterga", opinó Anna Cohen, CEO de Cohen Global Markets (CGM), sobre la posibilidad de que la calificadora MSCI decida finalmente que el país salga del status de "mercado de frontera". En diálogo con LA NACION, auguró que 2018 será el año del despegue del mercado de capitales.

¿Cómo ve el mercado de capitales? ¿Es este el año del despegue?

Pienso que sí. Es un año en el que se ve desde lo que es el despliegue de tecnología, el interés en el exterior e incluso el desarrollo de un mercado minorista que empieza a dejar de ver a los bancos como los únicos emisores de instrumentos de inversión y empieza a enfocarse en cosas que vienen impulsadas por las Lebacs. En definitiva, el inversor minorista el retail está empezando a entender lo que es un fondo común de inversión y las posibilidades que el mercado de capitales lleva. Para eso hay un montón de desarrollos que todavía se tienen que dar. No es menor la nueva Ley del Mercado de Capitales o la reforma que se viene que también viene un poco postergada y definiciones que tienen que ver con los impuestos.

¿Por qué está demorando más de lo esperado?

Mi sensación, y esto es personal, es que la demora en la reforma de la Ley del Mercado de Capitales es por una necesidad del Gobierno de pelear batallas más centrales de la macro y de no poner en tela de juicio algunas cuestiones que tienen que ver con el mercado de capitales que no son amigables para la oposición y para la política. Fue acertado, a pesar de que nos duele como mercado.

¿Cuál es la importancia de que la Argentina consiga el status de país emergente?

Yo ahí me debato porque me da la sensación de que el mercado lo tiene descontado y lo ves en algunos momentos en las ganas que el mundo tiene de invertir en instrumentos de deuda. El precio de los bonos es muy atractivo hoy, igualmente. Pero en el precio de los bonos tenés un puntito que ya está contemplando que esto es una realidad que se viene inminente. Le veo grandes perspectivas. Me da la sensación de que las posibilidades son altas pero incluso si la decisión se posterga hay activos muy interesantes en la Argentina como los equities e incluso los bonos que hoy pagan 2% más que la región en particular porque, aunque todavía no tenemos el status de emergente, siguen siendo atractivos igual. En definitiva, en todo caso va a postergar la gran explosión en los precios de los bonos o el achicamiento de los spreads, pero hay valor agregado como para que la Argentina sea atractiva igual si la decisión se posterga.