Ernesto Allaria: "Vemos grandes posibilidades de que este año la Argentina ascienda a mercado emergente"

9 de abril de 2018

El presidente de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), Ernesto Allaria, dijo que ven "grandes posibilidades de que la Argentina ascienda este año a mercado emergente" y que la mayoría de los analistas extranjeros está apostando a que eso suceda.

"Vemos grandes posibilidades para este año. Varios analistas de mercado lo veían para el año pasado. La verdad es que estuvimos muy cerca. Pero Morgan Stanley quería ver la consolidación política del país y esperó a las elecciones legislativas. Bueno, sucedieron y hubo apoyo para este gobierno. También faltaban algunos puntos como la Ley de Mercado de Capitales, que ya tiene media sanción y se va a lograr, se supone, en el próximo mes y también había varias operatorias que ya están como los DVP, que quiere decir la liquidación contra pago por parte de los mercados, como así también la venta en corto, el préstamo de valores, todas nuevas operatorias que ya hizo B&MA en su mercado", explicó Allaria en diálogo con LA NACION en la Expo EFI.

En cuanto al rol del mercado de capitales en la recategorización, dijo que está haciendo todo para que suceda. "En el caso de Bolsas y Mercados Argentinos, creamos las operatorias nuevas que, por un lado, B&MA piensa que son negocios nuevos para los inversores, para los brokers, pero así también lo que pedía Morgan Stanley como la venta en corto, la liquidación contra pago, el préstamo de valores. Todas nuevas operatorias que B&MA ya ha hecho", señaló.

Por último, dijo que la no recategorización sería una mala noticia, aunque no algo terrible. "Es importante que suceda. Obviamente si no sucede es una mala noticia sobre todo porque la mayoría de los analistas extranjeros está apostando a que suceda. Pero no es una noticia terrible y lo vimos la vez pasada que no sucedió. Hubo una baja importante los primeros días, pero después el mercado se acomodó. Del extranjero están apostando a la Argentina porque saben que estamos haciendo las cosas bien", concluyó.