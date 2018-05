Cuáles son las mejores series para maratonear con tu mascota

Según un estudio, la mitad de la gente prefiere ver Netflix junto a sus animales domésticos

9 de abril de 2018 • 15:23

La posibilidad de ver lo que uno quiere cuando uno quiere en la televisión ha cambiado muchos hábitos de consumo. Para empezar, no podría ser tan habitual esto de "maratonear" una serie si no existieran las temporadas completas de cada ficción colgadas en sus correspondientes plataformas de streaming. Sin embargo, el concepto de "maratón" para referirse a una panzada de capítulos de una misma ficción existe previo al on demand: antes la televisión ponía al aire una maratón de Los Simpson o de Friends y sus fans se programaban el día entero para no perdérselo.

Ahora, cada quien decide a qué serie quiere dedicarle el día o la noche, o ambos. Y también decide con quién y en qué condiciones (con los dispositivos móviles ya no sería una actividad excluyente del sofá del living que se ubica frente al televisor). En esta dinámica también entran las parejas y las mascotas. Mucho se habló de los problemas que puede traer para un matrimonio el solo hecho de mirar una serie a solas, o peor, avanzar en la serie que eligieron mirar juntos sin esperar a la pareja. Pero lo que no estaba tan claro era cuánta importancia le daban los usuarios a la mascota en esta actividad tan grata que es maratonear series. Según un estudio que publica hoy Netflix , el 50% de los consultados prefiere ver series con mascotas a verlas en compañía de otras personas. ¿Las razones? "Son los mejores para acurrucarse", "Nunca te van a spoilear", "Siempre están ahí para ver otro capítulo con vos", son algunas de las frases más repetidas en el estudio. El 32% ha buscado consuelo con sus amigos peludos durante una escena triste o de terror, y el 16% ha conversado con sus mascotas sobre la serie o película que estaba viendo.

Algunos aseguran haber cambiado la serie porque a su mascota no le gustaba

Como no todo es color de rosa, los encuestados reconocen los contras de sus compañeros de cuatro patas: el 37% tuvo que moverse de su posición original para que su mascota esté más cómoda, el 27% los ha sobornado con premios para ver un poco más y algunos, el 8% asegura haber dejado de ver una serie porque a su mascota no le gustó.

Las diferencias entre perros y gatos también aparecen. Según la encuesta, basada en más de 50 mil personas y realizada en 27 países de los cinco continentes, los que tienen perros tienden a seleccionar dramas como Narcos y Marvel - Daredevil, mientras que los dueños de gatos prefieren series de ciencia ficción como Black Mirror y Star Trek: Discovery. Los amantes de las aves prefieren comedias como Orange is the New Black. La única serie que une a todas las especies del streaming es Stranger Things.