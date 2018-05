Benjamín Amadeo apuesta a la música: el talento detrás de un artista multifacético

Se presenta el 14 de abril en el Ópera; además, respondió a un ping pong que le hizo LA NACION 1:20

Lucía Fortin SEGUIR 10 de abril de 2018 • 18:34

"Tengo muchas ganas de hacer este show que soñé siempre", cuenta Benjamín Amadeo a LA NACION. El teatro Ópera, que en más oportunidades lo tuvo en sus butacas como espectador, esta vez tendrá el gusto de verlo plantado en el escenario como cantante. La cita será el sábado 14 de abril.

Abel Pintos, quien ya lo había invitado a participar el año pasado de su show en Rosario, será una de las tantas sorpresas que acompañarán a Amadeo en escena. "Estoy muy feliz y agradecido con él", expresa sobre el reconocido solista. A su vez, dice que se siente "muy contento" porque su público es "cada vez más grande y comparte y se emociona" con sus canciones.

Abel Pintos lo invitó a ser parte de su show en Rosario, en donde interpretaron dos temas. Ahora, estarán juntos en el Teatro Ópera Fuente: Archivo

Sin embargo, no tiene en mente dejar de lado sus dotes de actor. En su carrera, participó de casi 20 ficciones y no le faltó figurar en la pantalla grande. "Es una pasión que no voy a abandonar ni dejar de hacer jamás", alega. En esa línea, aunque prefiere no dar nombres, adelanta que para este año planea hacer televisión y participar de una película.

Además de su perfil actoral y musical, Amadeo tiene otra veta artística: la imitación. Fue en Tu cara me suena (2014) donde su público pudo conocer esta capacidad: allí representó personajes tan diversos como Gustavo Cerati, Shakira, Coldplay y Elton John. "Es un programa en el cual me divertí. Una locura, lo pasé muy bien. Pude mostrar un perfil mío que antes no había mostrado y lo hice divirtiéndome con grandes compañeros", señala al respecto.

De todas formas, en diálogo con LA NACION revela que a quien más le gusta interpretar es a Juan María Traverso, más bien conocido como "El Flaco"; y si de comprobar su talento se trata, basta escuchar su interpretación de Diego Maradona , cuando en un programa de radio le hicieron una broma al periodista Pablo Ladaga, quien alcanzó las lágrimas por creer que verdaderamente hablaba con "el diez".

El día en que Benjamín Amadeo se hizo pasar por Maradona y un periodista se lo creyó 4:56

Si bien su familia proviene de un ámbito diferente al artístico -de hecho, su papá es el diputado de Cambiemos Eduardo Amadeo- relata: "El proceso de elegir y perseguir mi pasión con la música y la actuación en mi casa se tomó con mucha naturalidad y me acompañaron siempre".

Incluso en sus comienzos, según cuenta, armó un grupo de teatro con amigos e hizo obras independientes. "Nunca descansé en la idea de que 'soy actor y entonces voy a ver qué hago'. Siempre fui muy proactivo, entonces, en ese sentido, siempre respetaron mucho", agrega en relación a su familia.

Se presenta el 14 de abril en el Teatro Ópera

Por otra parte, Amadeo se anima a hablar de la inspiración y de su rol como cantautor: "Al final, las canciones se vuelven lecciones, manuales o reflexiones acerca de algo".

Volaré - Benjamín Amadeo 3:26

Si tuviese que elegir algún artista con el que compartir escenario, los primeros nombres que aparecen son Jorge Drexler y Ricardo Mollo . "Son dos artistas que me conmueven y en algún momento me gustaría hacer algo con ellos", dice. Sin embargo, la presencia de Abel Pintos en su show del sábado representa un acontecimiento célebre en su carrera. Solo basta con ver su entusiasmo y, también, cuál será la reacción de su público.