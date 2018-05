Cómo será la devolución de las entradas del show de Viejas Locas

Tras la suspensión del concierto de Viejas Locas en Tucumán, donde Pity Alvarez apareció siete horas más tarde, el productor local todavía no informó como será la devolución de las entradas

Fabián López SEGUIR 9 de abril de 2018 • 15:23

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.- Tras la suspensión del concierto de Viejas Locas en Tucumán, que terminó con destrozos en el el club Argentinos del Norte de parte de los seguidores de Pity Álvarez que esperaron durante ochos horas un show que nunca se llevó a cabo, una de las empresas que vendió los tickets anunció la devolución de las entradas.

Norte Ticket, la empresa salteña a cargo de la venta online de las entradas, emitió un comunicado confirmando que quienes compraron las entradas para el recital de Viejas Locas, a través de su plataforma, tendrán el reintegro de los 700 pesos que costaba el ticket. "En los próximos días nos comunicaremos con cada una de las personas que compraron a través de nuestro portal para coordinar la devolución de las entradas adquiridas", anunciaron. Debido a que muchos de los compradores son de distintos puntos del país, incluso había seguidores que llegaron al show desde Uruguay, el portal dio el correo compras@norteticket.com para quienes quieran comunicarse.

En el comunicado, la empresa deslindó responsabilidades y cargó contra Pity Alvarez. "Lamentamos mucho lo que sucedió anoche en el club Argentinos del Norte de la capital tucumana. La situación excede nuestro control, aunque de todas formas asumiremos la responsabilidad que tenemos con nuestros compradores. La producción del evento ha estado en comunicación con nosotros en todo momento y confiamos en que han hecho todo a su alcance para que esta situación no pase a mayores. A veces, los artistas atentan contra su propio publico".

Todavía hay varios puntos de venta que no se pronunciaron acerca de cómo devolverán el dinero. Hasta ahora el único que hizo su descargo fue La Rockería, un conocido punto de venta en la provincia de Tucumán. "Ante lo ocurrido en la noche del sábado pasado, en el anunciado show de Viejas Locas, que no se concretara por motivos que son de público conocimiento La Rockería se comunicó ayer (domingo) con el organizador tucumano del evento, el Sr. Lucas Salinas (por cuenta y orden de quien se vendieran una parte de las entradas anticipadas para ese show en este local), exigiéndole que de manera urgente y a través de un comunicado público que expresara claramente cuál será la operatoria con respecto a las entradas vendidas para nuestro conocimiento y el del público en general", anunció la empresa tucumana mediante un comunicado. Desde La Rockería aseguraron que todavía esperan "una respuesta del citado productor para informar a los compradores". Además, aclararon que "el organizador es el único y directo responsable del espectáculo" e indicaron que "de la totalidad de las entradas vendidas, La Rockería entrega la totalidad del dinero percibido por la venta (sin retención alguna de su parte, ya que no participa de ninguna manera del negocio del organizador) y devuelve los sobrantes de entradas con antelación al show".

Luego de dos años de ausencia de los escenarios, Viejas Locas (con una nueva formación) debía presentarse el sábado a las 23 en el club Argentinos del Norte de esta ciudad. Sin embargo, Pity Alvarez apareció recién a las 5, tras llegar a Tucumán en un vuelo privado. A esa hora, enojados por el desplante, los fans de la banda ya habían protagonizado graves incidentes, que incluyeron el incendio de la torre de sonido y el robo de instrumentos y consolas. Cuando subió al escenario, escoltado por dos guardias de seguridad, Pity intentó calmar al público, que le respondió con insultos de todo tipo y le arrojó latas y botellas.