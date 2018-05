Los Simpson y "el problema con Apu": por qué la serie no logra entender los estereotipos raciales

La serie más amada encontró su punto débil: cuestionada por su mirada sobre los inmigrantes, en el último capítulo ensayó una respuesta que demostró una falta de reflexión poco habitual en sus guiones; ¿qué pasó?

Tomás Balmaceda SEGUIR 9 de abril de 2018 • 17:28

Es uno de los productos televisivos más longevos de la televisión y, sin dudas, logró insertarse por derecho propio en la cultura popular a nivel mundial: Los Simpson se volvieron un reflejo de la sociedad de finales del siglo XX y llegó a convertirse para muchos en un oráculo que predijo muchos de los sucesos actuales. Sin embargo, en los últimos meses estuvo bajo ataque por presentar estereotipos raciales y la respuesta que brindó en estos días fue pobre y desilusionó hasta a sus fanáticos más acérrimos. Es por eso que es hora que la serie se tome en serio sus propias limitaciones y muestre que está a la altura de su propia leyenda.

Todo comenzó el año pasado cuando el comediante Hari Kondabolu estrenó El problema con Apu, un documental dirigido por Michael Melamedoff en el que mostraba con crudeza y humor las consecuencias tangibles de la manera en la que el personaje Apu impactaba en la vida de millones de inmigrantes.

Apu Nahasapeemapetilon es uno de los personajes recurrentes más populares de la serie, que apareció ya en la primera temporada, en 1990, y que aún hoy sigue al aire. Es un inmigrante hindú recibido como doctor en Ciencias de la Computación en Calcuta pero que en Springfield atiende un supermercado con unas reglas muy flexibles con respecto a la mercadería a la venta y muy inflexible con sus clientes. A lo largo de más de dos décadas, se lo vio en muchas aventuras, llegó a casarse y a tener octillizos.

El último fin de semana Los Simpson intentaron dar una respuesta al tema. En No Good Read Goes Unpunished, el capítulo 15 de la temporada vigésimo novena, Marge le pide a Lisa que lea el que era su libro favorito cuando era niña, The Princess in the Garden.

Tras leer algunas líneas, descubren que la ficción es mucho más racista y ofensiva de lo que recordaba. Marge intenta cambiar esos tramos pero termina volviéndolo un texto sin sentido. Entonces, Lisa mira a cámara y dice: "Algo que hace décadas fue aplaudido e inofensivo ahora es políticamente incorrecto. ¿Qué se puede hacer?". Y el plano se abre y aparece un retrato de Apu.

Es entonces que Marge también rompe "la cuarta pared", mira a los espectadores y cierra diciendo: "Algunas cosas se remediarán más adelante. tal vez". La respuesta de Kondabolu fue inmediata: "Amaba este show, qué triste que es esto":

"En El problema con Apu utilicé Apu y a Los Simpson como un punto de entrada a una conversación más amplia sobre la representación de los grupos marginados y por qué esto es importante. La respuesta de Los Simpson esta noche no es un golpe para mí, sino lo que muchos de nosotros consideramos que es un progreso", completó.

¿Cuál es, citando el documental de Kondabolu, el problema con Apu? Que el personaje representa la manera en la que un estadounidense promedio percibe a un inmigrante indio. Pero a lo largo de 28 años las cosas cambiaron y la representación no cambió. Es estigmatizante y consolida prejuicios y burlas. Los Simpson, que fueron durante años un envío liberal y burlón en la conservadora señal Fox de Estados Unidos, deberían liderar el cambio y mostrar otro costado de los inmigrantes.

Esto no es lo mismo que censurar, ponerle límites al humor o volver solemne lo que es gracioso. Significa que un producto popular debe insertarse en una sociedad y entender que puede ser un agente de cambio sin tener por qué traicionar su naturaleza: ¿es la esencia de Los Simpson perpetuar que los inmigrantes son personas con doctorados en ciencias que terminan en trabajos precarizados y sin poder hablar correctamente el idioma?

"El problema con Apu" tiene ecos en nuestro país: desde las burlas a Anamá Ferreyra en la pantalla de CQC que hacían llorar a su hija en el colegio hasta los oscuros episodios alrededor de una historia romántica sin sordidez ni golpes bajos entre dos mujeres en Las Estrellas. La televisión, la radio, los diarios y cualquier medio de alto impacto debe entender la responsabilidad que tiene de poder ayudar a moldear la realidad ofreciendo visiones alternativas y positivas para que las minorías puedan reflejarse.