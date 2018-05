Dwayne Johnson habla de su pelea con Vin Diesel

Dwayne Johnson confirmó a la revista Rolling Stone que discrepa con Diesel en lo profesional Fuente: Télam

9 de abril de 2018 • 18:25

El actor, fisicoculturista y luchador profesional Dwayne Johnson , conocido como "The Rock", confesó en una entrevista concedida a la revista Rolling Stone que su relación con el también actor y estrella de acción Vin Diesel , con quien coprotagonizó la saga de Rápido y Furioso, no es buena y que ello llevó a que las escenas de peleas entre ambos para la producción tuviesen que grabarse por separado.

Los desencuentros entre los actores se hicieron públicos en agosto de 2016, cuando Johnson publicó un mensaje en su cuenta de Instagram expresando su frustración por hechos acontecidos durante el rodaje de la película.

En ese posteo, "The Rock" agradecía al equipo y a sus coprotagonistas femeninas por el trabajo compartido, aunque criticaba a algunos de sus compañeros de elenco, quedando claro que se refería a Diesel. "Algunos se comportan como hombres y verdaderos profesionales, mientras que otros no", insinuó entonces.

Dos años después, Johnson cuenta en la entrevista cómo se relación con Diesel se volvió tan tensa al extremo de que no podían filmar o estar en el set al mismo tiempo.

"Eso es así; no estábamos en ninguna escena juntos", confirmó el actor a Rolling Stone.

A continuación, Johnson habla de los motivos que habrían provocado el enfrentamiento entre ambos y aclara que su problema se debió a desacuerdos en relación a cómo cada uno vive y ejerce la profesión.

"Vin y yo tuvimos algunas discusiones, incluyendo un importante cruce de palabras cara a cara", dice, y añade que se dió cuenta de que entre ellos existe una "diferencia fundamental" en las filosofías sobre cómo abordan la realización de películas y el trabajo en equipo.

A pesar de su relación inestable, parece que esas conversaciones ayudaron a Johnson a entender un poco más a Diesel. Al respecto, dijo: "Me tomó algo de tiempo, pero estoy agradecido por esa claridad, más allá de si volvemos a trabajar juntos de nuevo o no, le deseo todo lo mejor", recalcó.

Johnson no está seguro de su futura continuidad en la saga y, al preguntarle si volvería para la novena entrega de Rápido y Furioso, respondió: "No lo sé, en este momento me estoy concentrando en hacer que la spin-off (prevista para el año próximo) salga lo mejor posible", apuntó.