Los ocho empresarios españoles a los que intentará atraer Mauricio Macri

El presidente mantendrá un reunión a solas con hombres clave de los negocios de España Fuente: AFP

Francisco Jueguen SEGUIR 9 de abril de 2018 • 17:04

Alcanzar la última milla es siempre el trabajo que parece más complicado. Pero sin ese recorrido clave -sin grandes inversiones a la vista en la economía local- de poco servirá la buena sintonía política cultivada entre la Argentina y España en los últimos dos años. Esto es lo que intentará plasmar Mauricio Macri y la plana mayor de su equipo desde esta tarde, cuando el presidente español Mariano Rajoy y una delegación de 400 personas llegue finalmente al país.

Con Rajoy llegarán ocho hombres de negocio clave que tendrán incluso mañana una reunión a solas con Macri. Ellos son José Aljaro (CEO de Abertis), Fernando Abril-Martorell (Indra), Antonio Huertas (Mapfre), Gonzalo Juan Gómez-Zamalloa (presidente de Dycasa), José María López Piñol (CEO de Urbaser), Pablo de Carvajal (secretario general y del consejo de Telefónica), Sergio Aranda (director general para América Latina de Gas Natural Fenosa) y Josu Esnaola (director general internacional de Construcción y Auxiliar de Ferrocarriles). Macri estará acompañado por el ministro de Producción, Francisco Cabrera. Hasta última hora, el único de los empresarios que estaba en duda era Gómez-Zamalloa, presidente de Dycasa, con dificultades para llegar desde Perú.

Desde Cancillería contaron a LA NACION que vendrán unas 70 empresas entre grandes, medianas y pequeñas, y que los principales sectores de interés son energía, infraestructura y servicios financieros. "Es una profundización de las relaciones", contó un funcionario que depende de la estructura del Palacio San Martín. "No sé si habrá anuncios específicos", agregó.

Según datos de Hacienda, España es el 7° destino de las exportaciones locales. Entre 2015 y 2017, se exportaron US$ 1504 millones. En tanto, el país ibérico es el 9° proveedor mundial de nuestro país. Compramos por US$ 1111 millones en el mismo período. El superávit de la Argentina con España en ese período fue de US$ 394 millones. "El superávit comercial bilateral se explica principalmente por las ventas externas de residuos y desperdicios de la industria alimenticia y pescados y mariscos sin elaborar. Estos dos rubros representan en promedio el 66% del total de exportaciones", indicaron fuentes de la cartera que dirige Nicolás Dujovne.

Macri tiene una intensa agenda internacional esta semana Fuente: Archivo - Crédito: Fabián Marelli

Del encuentro con los empresarios con Macri, Rajoy, y el ministro de Asuntos Exteriores español, Alfonso Dastis, en el Salón Comedor Presidencial mañana al mediodía participarán también Joan Rosell (de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y José Luis Bonet (presidente de la Cámara de Comercio de España), según los planes oficiales.

Pero todo comenzará hoy a las 19.05, cuando la comitiva española sea recibida por el embajador argentino en España, Ramón Puerta. En tanto, mañana a la mañana comenzará el trabajo de seducción. Desde las 9.30. se desarrollará en el Alvear Icon de Puerto Madero el Encuentro Empresarial "España-Argentina". Allí estará Rajoy y probablemente el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Hoy a la noche comenzaron a rodar las versiones de que Macri podría inaugurar el evento. A las 11.25 está previsto que Rajoy llegue a la Casa de Gobierno y sea recibido por sí el Presidente en el Salón Blanco, para luego pasar al encuentro ya mencionado con los principales empresarios españoles de la delegación. Antes ofrecerán una conferencia de prensa en conjunto, según la información tentativa, y luego almorzarán a solas. Allí, en la Casa Rosada, habrá un brindis y un espectáculo de Tango para homenajear a los invitados.

Por la tarde, Rajoy visitará el Club Español de Buenos Aires y se reunirán con la comunidad en la Ciudad. El presidente español recibirá de la mano del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, las Llaves de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fuente: Archivo

El miércoles, en tanto, se realizará un desayuno de trabajo en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería. El canciller, Jorge Faurie, recibirá a su par (Dastis) y a los empresarios españoles, que tendrán un pantallazo de la actualidad de la economía argentina de la mano de los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Producción, Francisco Cabrera. Es probable, aunque no está confirmado, que también participe de la misma el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. "Va a ser un pantallazo macro, a nivel informativo, con las perspectivas de crecimiento del país y el impacto de la reforma tributaria", contaron a LA NACION en Hacienda.

De ese desayuno participarán también, el secretario de Transporte, Germán Bussi, el presidente de la Agencia de Inversiones, Juan Pablo Trípodi, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo y el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss. Las conclusiones estarán a cargo de Horacio Reyser, secretario de Relaciones Internacionales de Cancillería. La visita española tendrá luego su paso por el CARI, donde Rajoy dirá unas palabras, para luego, cerca del mediodía, asistir al Parque de la Memoria, junto con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj y con el vicejefe porteño, Diego Santilli.

La última actividad de Rajoy en la Argentina será una visita al Congreso, donde tendrá una reunión con la vicepresidenta Gabriela Michetti (allí estarán además Emilio Monzó y Federico Pinedo), y luego se encontrará-en otro almuerzo- con algunos diputados oficialistas y opositores. Estarán, según se prevé oficialmente, Nicolás Massot, Mario Negri, Elisa Carrió, Pablo Kosiner, Graciela Caamaño y el embajador Ramón Puerta.