Dejó una empresa exitosa para diseñar sweaters: invirtió US$1000 y factura más de $5 millones al año

Diego Roitman, creador de This Is Feliz Navidad

Andrés Krom SEGUIR 10 de abril de 2018 • 15:00

Corría diciembre de 2012 y el presente de Diego Roitman parecía inmejorable. Era cofundador de Tienda Nube, una exitosa startup que permite a las pymes armar su propio sitio de ventas en línea, donde su formación como administrador de empresas lo había llevado hasta la vicepresidencia de ventas. ¿Qué más podía pedirle a la vida con solo 23 años?

A pesar de todo, él no estaba satisfecho. "Trabajaba 14 horas por día para vender un producto que no se puede tocar, guardar ni querer. Buscaba crear una marca que la gente amara y que fuera algo físico", cuenta Roitman a LA NACION. Fue durante una recorrida por los blogs de moda que solía frecuentar que se cruzó con la idea que cambiaría todo: los sweaters de diseño.

Algunos de los sweaters que creó la marca

"Vi uno que me llamó la atención y me cayó la ficha: no hay nadie en todo el mundo que le ponga píxeles a los sweaters", comenta. Roitman, que se define como un nerd consumado, quería desplegar en estas prendas referencias de todas las cosas que le apasionaban: desde los videojuegos de los 80s, las películas clásicas y las series de animación hasta las comidas.

Oficializó su renuncia y, a comienzos de 2013, se lanzó con su nuevo proyecto, al que bautizó This Is Feliz Navidad. "Para el nombre quería algo en inglés, que tuviera cierta proyección internacional y que remitiera a esa sensación de las fiestas, de abrir regalos", afirma Roitman.

Uno de los sweaters que alude a la película argentina Pizza, birra y faso

Con una inversión inicial propia de US$1000 y empleando talleres legales del país, se lanzó con su primera colección. Las prendas, plagadas de llamados a la cultura pop, se agotaron rápidamente y pronto se ganaron un lugar de privilegio entre el público millennial. Tan solo en 2017, This Is Feliz Navidad registró una facturación de $5 millones, que espera duplicar este año.

La elección de los motivos varía de colección en colección y muchas veces se inspira en los pedido de los clientes. "No paramos de tejer nunca. Podemos estar en diciembre con 40 grados de térmica y seguimos tejiendo para el año que viene. Mientras lanzamos una tanda estamos diseñando cosas nuevas, que muchas veces nacen de las sugerencias de nuestros seguidores en las redes sociales", reconoce.

El motivo de Rick and Morty en uno de los sweaters de la última colección

Para su última colección, fueron contactados por Cartoon Network, firma que les otorgó la licencia para fabricar productos con motivos de Rick and Morty, una popular serie animada que emite a través de Adult Swim, su señal para adultos.

A pesar de la popularidad de sus productos, que tienen entre sus clientes famosos al historietista Liniers (seudónimo de Ricardo Siri), el periodista Clemente Cancela , el músico Emmanuel Horvilleur y el actor Ricardo "Chino" Darín, entre otros, Roitman ha diversificado su catálogo, que ahora incluye remeras, pines y cuenta con Tranqui, una submarca de pijamas.

Otro de los sweaters de la colección Rick and Morty

Además, junto a su novia y su cuñada creó Tricera, una marca de mochilas con características especiales como agarre para bici, bolsillo para iPad y costuras reforzadas cuyo objetivo original era compensar el bajón de venta de la ropa de invierno durante el verano. La apuesta también rindió frutos: este año esperan que la facturación de esta marca trepe hasta los $10 millones, la misma que alcanzará su negocio original.

Roitman creó Tricera para compensar la baja en las ventas durante el verano

Por lo pronto, la expansión internacional de This Is Feliz Navidad avanza, aunque a un ritmo lento. "Estamos vendiendo al exterior, son entre 50 y 100 envíos mensuales pero sin ningún tipo de marketing -admite Roitman-. Ya mandamos a todos los continentes, la gente cae por la magia de Internet y le termina encantando la marca."

Sin embargo, reconoce que todavía no están poniendo el foco en la exportación. "Primero vamos a conquistar la Argentina y luego seguimos por el resto del mundo", asegura, entre risas.