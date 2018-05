Temporada alta todo el año: diez shows para no perderse en los próximos meses

Bregovic llega con su combo de música gitana el 19 en el Ópera Crédito: AP y The New York Times

Worldmusic, indie, folk y heavy metal, contrariamente a lo que solía ocurrir, la oferta de recitales no decae; la visita de bandas globales sin que las aglutine un festival es una oportunidad distinta para verlas

Gabriel Plaza SEGUIR 10 de abril de 2018

Históricamente, con la llegada del otoño las visitas empezaban a mermar y la temporada alta de shows y festivales cedía su turno a otra más consagrada a las presentaciones locales. Si bien esta última ya está en marcha, con los shows que el fin de semana dieron los Babasónicos en el Estadio Obras y Los Fabulosos Cadillacs en el Luna Park, los shows internacionales se niegan a esconderse hasta la próxima primavera.

Entre lo que resta de abril y junio, la cartelera porteña estará colmada de conciertos de rock, pop, electrónica, hip hop, chanson francesa, exponentes de América Latina, de Europa y rarezas como el pop coreano (K-Pop) o el espectáculo Elvis: Live in Concert!. Las principales salas, como el Luna Park y los teatros Gran Rex y Ópera, se encuentran colmadas de shows internacionales que, en los próximos noventa días, convivirán con presentaciones locales como las de Fito Páez o Chano Moreno Charpentier.

Este sábado, con la esperada nueva visita de Radiohead y en el marco del festival Soundhearts, el "otoño caliente" quedará inaugurado. Para no perderse entre el mar de propuestas, seleccionamos diez de los shows imperdibles: Goran Bregovic, Jane Birkin, Kase.O, Natalia Lafourcade, The Kooks, Ozzy Osbourne, Kasabian, Halsey, Future Islands y Cosmo Pyke.

Kase.O. El rapero más popular de España viene a consolidar el gran momento que está viviendo el hip hop en español. Crédito: Valentín Flaurad/AP, Edmon Sadaka/AP y archivo

Kase.O

Jueves 12 de abril. Estadio Luna Park. Desde $650.

Kase.O es el rapero más popular de España. Su lírica poética y comprometida, sus declaraciones, su actitud inconformista y su audacia para saltar la barrera de los géneros sentaron las bases de un nuevo hip hop ibérico. En la década del noventa fundó Los Violadores del Verso, el grupo que llevó la escena del rap a otro nivel. Con su proyecto solista, el zaragozano Javier Ibarra (su verdadero nombre) saltó la barrera de la escena para llegar a otros públicos. En su último disco, El círculo (2016), consiguió nuevos récords: su gira fue vista por unas 250.000 personas.

Goran Bregovic

Jueves 19 de abril. Teatro Ópera. Desde $600.

La música de Goran Bregovic volvió a sonar nuevamente a partir de su versión gitana del tema "Bella ciao", canción que se popularizó por la serie La casa de papel. El tema fue incluido en sus conciertos como parte de la gira presentación de su último disco, Three Letters From Sarajevo, alcanzando notable suceso. El creador de bandas de sonido como las de Underground y Gato negro, gato blanco, junto a Emir Kusturica, trae su último proyecto, donde celebra la música de Sarajevo, ese territorio donde antes de la Guerra de los Balcanes se mezclaron las culturas cristianas, musulmanas y judías. Su nueva banda también refleja ese espíritu incorporando músicos de diferentes países y creencias.

Jane Birkin. Emblema de la chanson francesa y el cine europeo, Birkin repasará sus cinco décadas de trayectoria en el Ópera. Crédito: Valentín Flaurad/AP, Edmon Sadaka/AP y archivo

Jane Birkin

Viernes 27 de abril. Teatro Ópera. Desde $1100.

Debutó en el cine mostrando su vello púbico en Blow-Up, de Antonioni, y después hizo de doble de Brigitte Bardot fingiendo un orgasmo en el final de la canción "Je t'aime moi non plus", que provocó la ira del Vaticano y fue prohibida por la BBC. De la noche a la mañana, Jane Birkin se transformó en la musa sensual de los sesenta y junto con el chansonnier Serge Gainsbourg formaron una pareja amorosa, artística y provocadora que los llevó a la popularidad a lo largo de doce años. Birkin puso la voz y el cuerpo a la obra maldita de Gainsbourg, filmó una decena de películas y se convirtió en un ícono de la chanson francesa. En 2017 publicó su último álbum Birkin-Gainsbourg: le symphonique, un disco con versiones clásicas de sus canciones más famosas.

Natalia Lafourcade. La cantante mexicana presentará el segundo volumen de Musas, en el que homenajea al folclore latinoamericano. Crédito: Valentín Flaurad/AP, Edmon Sadaka/AP y archivo

Natalia Lafourcade

Jueves 26 y viernes 27 de abril. Teatro Gran Rex. Desde $350.

Natalia Lafourcade en una referente contemporánea de la cultura mexicana. Sus últimos dos volúmenes de Musas: Un homenaje al folclore latinoamericano, junto a Los Macorinos (dúo de guitarras que acompañó a Chavela Vargas), no hizo más que proyectarla como un nuevo ícono latino. En sus conciertos en vivo evoca el lirismo pop de discos como Hasta la raíz, con la mística de un repertorio que conecta con figuras totémicas como Mercedes Sosa, Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui, Agustín Lara y Chavela Vargas.

Future Islands. Surgieron hace una década, en Carolina del Norte, y rápidamente se convirtieron en una de las propuestas más frescas del synth-pop actual. Crédito: Valentín Flaurad/AP, Edmon Sadaka/AP y archivo

Future Islands

Miércoles 9 de mayo. Niceto Club.Desde $600

Gracias a una actuación en Late Show With David Letterman que se hizo viral, Future Islands se convirtió en la gran cosa del synth pop y ahora formará parte de la primera edición del festival Walkman junto a Gativideo y Telescopios. Ya pasaron cuatro años desde esa participación en el show televisivo y es difícil de olvidar el baile del frontman Samuel T. Herring en la canción "Seasons (Waiting on You)". Los pasos de baile, los gruñidos y la forma en que el cantante se golpeaba el pecho con intensidad marcaron el destino de la banda de Baltimore. Con cinco discos editados, el grupo tiene en el vivo su gran carta de triunfo gracias al cantante Herring, un discípulo díscolo entre Ottis Reding y Nick Cave, con un dramatismo y una emoción, que hace que sus canciones suenen tan creíbles y bailables como descorazonadoras.

The Kooks

Jueves 10 de Mayo. Estadio Luna Park. Desde $750

En 1996 un grupo de adolescentes de Brighton sorprendía al rock británico con el debut de su primer disco Inside In/Inside Out, que fue cinco veces disco de platino, en el mismo año que los Arctic Monkeys también lanzaban su álbum debut. El cuarteto demostraba que el brit pop vivía una nueva oleada de popularidad. Los ingleses -inspirados en Bowie y Ray Davies (The Kinks)- demostraron con la sucesión de sus tres discos que no serían solo un grupo de moda. Con el paso del tiempo, al aullido de su cantante Luke Pritchard les sumarían carácter y madurez a sus canciones en estos doce años

Ozzy Osbourne

Viernes 11 de mayo. GEBA. Desde $1950.

De nada sirvió que Ozzy Osbourne rompiera el misterio de su vida con un reality. Cuando sube al escenario, ese hombre común y medio atontado que recibe retos de su mujer y sus hijos se transforma en el príncipe de la oscuridad, que hizo temblar a una generación cuando apareció, a fines de los sesenta, con el grupo Black Sabbath y aquellos himnos quer hicieron temblar cabezas como "Paranoid", "War Pigs" y "Iron Man". Esta será la última oportunidad para escuchar en vivo a este sobreviviente icónico del rock pesado como parte de la gira mundial "Farewell", que terminará en 2020

Cosmo Pyke

Jueves 17 de mayo. Niceto Club. Desde $450.

El sur de Londres suele dar sorpresas. Pasó con King Krule y ahora eso está sucediendo con Cosmo Pyke (ese es su verdadero nombre), un cantante, compositor, skater, grafitero y modelo de 18 años de Peckham que con su tema "Chronic Sunshine" se convirtió en la nueva revelación de la música británica. Frank Ocean lo incluyó en su video Nikes y ahora es un influencer de la moda. Sin embargo, lo interesante es su estilo musical, una versión alternativa y adolescente de Tyler the Creator, que fusiona de manera refrescante hip hop, neo-soul y jazz en plan lo-fi.

Kasabian. El renovado "templo del rock", el Estadio Obras, es el lugar ideal para que se consume la nueva visita de los ingleses. Presentarán disco: For Crying Out Loud Crédito: Valentín Flaurad/AP, Edmon Sadaka/AP y archivo

Kasabian

Lunes 21 de mayo. Estadio Obras. Desde $1150.

La última vez que los Kasabian pisaron suelo argentino fue en 2015 y nos dejaron con ganas de más. Ahora se presentarán en el mítico Estadio Obras, un templo rockero que parece ajustarse al sonido explosivo de su último álbum, For Crying Out Loud, escrito y producido por Serge Pizzorno. Doce canciones que recuperan la esencia guitarrera y el gancho pop de los ingleses con cortes como "I'm in Love with a Psycho" y el himno "Bless This Acid House". Un Kasabian que suena clásico y moderno.

El pop teenager de Halsey en junio Fuente: LA NACION - Crédito: AP y The New York Times

Halsey

Sábado 9 de junio. Teatro Gran Rex. Desde $1450

Halsey sacudió al mundo del pop con el álbum de Badlands. Había decepción, verdad y fuerza en esa chica de New Jersey de pelo azul que podía hablar con libertad de su exnovio yonqui en sus canciones o jugar con la bipolaridad sexual. Su nuevo tour "Hopeless Fountain Kingdom", donde la acompaña Lauren Jauregui, del grupo Fifth Harmony (el mismo donde surgió Camila Cabello), viene precedido del buen recibimiento que tuvo su último sencillo, "Alone", que superó el millón de reproducciones en Spotify y Apple Music en solo tres días.

Un otoño para ver y escuchar

