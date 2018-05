Palito Ortega y Cacho Castaña: "No nos queda más que esta oportunidad y la vamos a aprovechar con todo"

Cacho Castaña y Palito Ortega se presentarán en el Luna Park el 11 de mayo Fuente: LA NACION - Crédito: Soledad Aznarez

Gabriel Plaza SEGUIR 9 de abril de 2018 • 18:59

En una conferencia de prensa conjunta, Palito Ortega y Cacho Castaña anunciaron el concierto que ofrecerán el 11 de mayo en el estadio Luna Park. Dicen que será el puntapié inicial de una gira por distintas ciudades del interior del país y del exterior. Los dos artistas son los últimos sobrevivientes de la generación de Sandro y Leonardo Favio. "Nosotros tenemos que estar agradecidos a la vida que nos da una chance de estar aquí y subir a un escenario. No quedamos mas que los dos de aquella época y no nos queda más que esta oportunidad y la vamos a a aprovechar con todo", dijo Palito Ortega.

La reunión de Palito Ortega y Cacho Castaña parece otra jugada de rescate del cantautor tucumano. Así como lo hizo con Charly García en circunstancias muy distintas, Palito sale a respaldar la carrera del autor de "Café de la Humedad" en un momento delicado. Castaña tuvo que levantar actuaciones durante el verano por sus repudiables dichos sobre la violación durante un programa de televisión. Si bien el cantante salió a pedir disculpas enseguida, no parece estar arrepentido. Cuando una cronista le preguntó si estaba dispuesto a revisar su repertorio para no herir ninguna susceptibilidad y sacar temas como "Si te agarro con otro te mato", el cantautor llegó a sonreírse y decir: "Es muy ridículo todo".

En ese momento Palito salió al cruce de su amigo y dijo que habían tenido una charla muy profunda sobre ese tema y que había admitido su error. "Pocas veces vi una persona reaccionar tan rápidamente cuando se dio cuenta que había dicho una cosa que en este momento no se puede decir. Yo hablé con Cacho este tema y nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir. Y si, les puedo asegurar que en esa conversación reconoció que fue un error".

Ortega también comentó que era una asignatura pendiente de la sociedad tener un nuevo comportamiento frente a las mujeres. "Yo he visto a todos los grandes de la revista argentina hacer este tipo de chistes sobre la mujer. Antes causaba gracia y ahora no. Entonces está bien, hay que respetar este nuevo concepto y esta idea sobre el valor de la mujer. Es lo que hacemos", dijo el cantante que tiene una canción escrita sobre la violencia de género, que todavía no sabe si cantará en este concierto.

Cacho Castaña, que sigue delicado de salud, apareció en la conferencia de prensa con un tubito de oxígeno en la nariz. "Durante los shows quizás sea necesario. Lo uso cuando es necesario", confesó. El creador de "Garganta con arena" dice que lleva una vida sana y aburrida. "Estamos muy felices, porque llegamos a una edad que todo lo que venga ahora es como una yapa. Y hay que aprovecharla, porque mañana es más tarde de lo que uno piensa".

El espectáculo que recorrerá los temas más populares de los dos cantantes parece la excusa para que Cacho Castaña vuelva a tener el respaldo del público que lo siguió tantos años. Aunque es difícil revertir la mala imagen que dejó con la frase: "Si la violación es inevitable, relajate y gozá". Palito Ortega, sin embargo prefirió llevar el espíritu de este concierto por el lado de un acontecimiento histórico. "Nosotros somos artistas populares y la gente viene por esa trayectoria. De ninguna manera nosotros podemos defraudar a ese público. Es imposible que Cacho no cante sus canciones más conocidas al igual que yo. Fundamentalmente, lo que traeremos serán nuestras canciones, las que cantamos toda la vida".