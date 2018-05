Puñetazo sobre la mesa de Caruana: se quedó con el Magistral Grenke con un punto por encima de Carlsen

Fuente: Archivo

Pablo Ricardi SEGUIR 9 de abril de 2018 • 19:20

Luego de haber ganado en el torneo de Candidatos el derecho a desafiar al campeón del mundo, un aparentemente exhausto Fabiano Caruana se presentó a disputar el Magistral Grenke en Alemania. Quiso la fortuna que en la primera rueda tuviera que enfrentarse a Magnus Carlsen. Pese a llevar las blancas, Caruana soportó un duro embate del campeón que estuvo a un paso de ganar la partida. Pero Caruana sobrevivió, y aunque en otras partidas tuvo problemas, siempre se sobrepuso a la adversidad, mejoró su nivel en las últimas rondas y terminó el torneo pletórico, logrando el primer puesto con un punto de ventaja sobre Carlsen. Así, el ítaloamericano ha dado una prueba de carácter, y revertido el favoritismo del noruego para el gran match que se jugará en noviembre.

Blancas: Caruana,F. Negras: Naiditsch,A. Karlsruhe/Baden Baden 2018

De esta partida que vamos a ver, me gustó el baile geométrico entre damas y caballos de los dos bandos. 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cf6 4.d3 d6 5.0-0 Ad7 6.Te1 Ae7 7.c3 0-0 8.h3 Te8 9.a4 Af8 10.Ag5 h6 11.Ah4 g5 12.Ag3 Ce7 13.Axd7 Dxd7 14.Cbd2 Cg6 15.Cc4 Tad8 16.Ce3 d5 17.exd5 Ag7 18.d4 exd4 19.cxd4 Cxd5 20.Cxd5 Txe1+ 21.Dxe1 Dxd5 22.Axc7 Tc8 23.Tc1 Axd4 24.Dd2 Dd7! (Con esta jugada el alemán Naiditsch iguala el juego, pero da lugar a un interesante final de dama y caballo por bando.) 25.Cxd4 Txc7 26.Txc7 Dxc7 27.Cf5 Rh7 28.g3 Ce5 29.De3 Cc4 30.Dc3 De5 31.Dd3! Cxb2 32.Dc2 De1+ 33.Rg2 Dd1! 34.De4! (No 34.Dxb2 Dd5+ recuperando la pieza.) 34...Dxa4. (La computadora encuentra la jugada salvadora para las negras: 34...Dd7! sin temor al jaque descubierto que no conduce a nada. Y si 35.De5 Dc6+ 36.Rh2 Dg6 y las negras se defienden) 35.Dxb7 Da2 36.Ce3! (Excelente jugada ganadora. El caballo se retira temporalmente del puesto avanzado de f5 para confinar a su par negro, y a su vez a la dama que debe defenderlo. Así las piezas negras no podrán coordinar la defensa de su rey.) Rg7 37.Db4! Db1 38.g4 Rg8 39.Cf5 Dc2 40.Db8+ Rh7 41.Db7! (Eludiendo la trampa 41.De5? Dxf2+!) 41...Rh8 42.De7 (1-0) Si 42...Dc6+ 43.Rh2 Dg6 44.De5+ ganando el caballo.